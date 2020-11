The Witcher 2: Un video anticipa i nuovi mostri della seconda stagione

News Serie TV

In una spaventosa clip condivisa da Netflix in occasione di Halloween, si intravedono alcune misteriose creature con cui dovrà vedersela Geralt nei nuovi episodi.

Kikimore, strigi, insetti giganti e molto altro. Una carrellata degli spaventosi mostri affrontati da Geralt di Rivia (Henry Cavill) nella prima stagione di The Witcher è il miglior regalo di Netflix per i fan della serie. Ma c'è di più: nel nuovo video condiviso dal servizio in occasione di Halloween, gli spettatori più attenti potranno notare alcune delle nuove creature fantastiche che vedremo nella seconda stagione.

The Witcher: Le creature fantastiche della seconda stagione

Nel video che vedete qui sopra Netflix ha voluto sfidare gli appassionati chiedendo di aguzzare la vista e scoprire alcune creature nascoste. Vi aiutiamo noi: nella clip si vedono molti mostri già conosciuti come la Kikimora e la Hirikka, la rarissima volpe senza pelo nella quale si imbatte Ranuncolo in un episodio della prima stagione. Al secondo 31, però, si nota un mostro inedito: una creatura con tre teste di teschio. Anche al secondo 15 appare una sorta di ragno con un occhio umano che pare proprio una creatura mai vista nella serie.

The Witcher 2: Le anticipazioni

Il video arriva poco dopo la pubblicazione delle prime foto della seconda stagione di The Witcher nelle quali si vedono i tre protagonisti Yennefer (Anya Chalotra), Geralt e Ciri (Freya Allan) con dei nuovi look da guerrieri che anticipano una stagione più movimentata che mai. Nel secondo ciclo di episodi di The Wicher (atteso in streaming per il 2021) Geralt, convinto che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, porterà Ciri nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen. Lì la giovane dovrà imparare a controllare i propri poteri grazie all'aiuto del mastro Vesemir (una delle new entry, Kim Bodnia), uno dei Witcher più potenti di sempre. Tra gli altri nuovi interpreti spicca l'attore de Il Trono di Spade Kristofer Hivju che interpreterà Nivellen.

Per tutte le altre notizie sulla serie, potete consultare la nostra guida con le anticipazioni sulla trama e sul cast e tutto quello che sappiamo su The Witcher 2.