The Winchesters: Jensen Ackles è di nuovo Dean in una foto dello spin-off di Supernatural

La nuova serie prequel debutterà negli Stati Uniti l'11 ottobre.

Nonostante Supernatural sia terminata quasi due anni fa dopo ben 15 stagioni e 327 episodi, non avete visto l'ultima di Dean Winchester. Non ancora. Jensen Ackles tornerà a vestire i panni dell'amato personaggio nel primo episodio dell'imminente spin-off prequel incentrato sui genitori di Dean e Sam, The Winchesters, come mostra una foto condivisa in anteprima da TV Insider.

La trama di The Winchesters

In onda su The CW dall'11 ottobre, The Winchesters racconta la storia epica e in molti aspetti sconosciuta di come John e Mary Winchester (interpretati da Drake Rodger e Meg Donnelly) si sono conosciuti e innamorati, e come entrambi hanno messo in gioco tutto per salvare non solo il loro sentimento ma il mondo intero. Quando John torna a casa dal Vietnam, un incontro misterioso innesca una missione per ripercorrere il passato di suo padre. Durante il suo viaggio, John incontra Mary, una cacciatrice di demoni di 19 anni, anch'essa in cerca di risposte dopo la scomparsa del padre.

Insieme, i due uniscono le forze con la giovane cacciatrice in addestramento Latika (Nida Khurshid) e l'accomodante cacciatore Carlos (Jonathan 'Jojo' Fleites) per scoprire le verità nascoste che riguardano le loro famiglie. L'indagine li porta in un emporio di libri rari, la cui proprietaria, Ada (Demetria McKinney), si interessa all'occulto e potrebbe fornire loro i pezzi mancanti del puzzle. Ma i segreti sono molto in profondità, sia per i Winchester sia per i Campbell, e nonostante gli sforzi della madre di John, Millie (Bianca Kajlich), di persuadere suo figlio dal perseguire una vita pericolosa di caccia ai demoni, lui e Mary sono determinati a lavorare insieme per sostenere l'eredità delle loro famiglie mentre cominciano a formare una famiglia propria.

The Winchesters: Il ruolo di Dean

Dean, nella versione adulta che abbiamo conosciuto e lasciato tragicamente nel 2020, sarà la voce narrante di The Winchesters. Benché lui e il suo interprete (Ackles è anche il produttore esecutivo della serie) rimarranno defilati rispetto a John e Mary Winchester, in qualche modo l'episodio d'apertura riporterà brevemente entrambi sullo schermo. La foto mostra Dean appoggiato alla sua Chevrolet Impala nera del 1967, da lui chiamata amorevolmente Baby, mentre stringe nelle mani il suo diario. Che sia l'istante in cui Dean dà inizio al suo racconto?