The White Lotus vola in Thailandia: Data e teaser trailer della terza stagione

L'attesissima nuova stagione della serie antologica di HBO arriverà su Sky e in streaming su NOW a febbraio.

Il vostro prossimo viaggio con The White Lotus ha una data! La terza stagione dell'acclamata serie antologica di Mike White, ambientata in un lussuoso resort thailandese, andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 17 febbraio, ogni lunedì con un nuovo episodio in contemporanea con gli Stati Uniti. L'annuncio è accompagnato da uno stuzzicante teaser trailer che preannuncia un'altra storia di lascivia e... omicidio?

The White Lotus 3: Stagione 3: Il Teaser Trailer Ufficiale in Italiano della serie - HD

The White Lotus: Cosa ci aspetta nella stagione 3

L'anteprima mostra paesaggi mozzafiato alternati a frammenti delle giornate - rilassanti, lussuriose o inaspettatamente drammatiche - che gli ospiti del locale White Lotus vivranno durante la loro vacanza in Thailandia. Riconoscerete senz'altro Belinda Lindsey (interpretata nuovamente da Natasha Rothwell), la quale afferma di aver preso parte a un programma di scambio, da cui il suo trasferimento dalle Hawaii. "Sento che questa volta andrà alla grande", ammette fiduciosa mentre sembra occuparsi anche questa volta dei servizi spa dell'hotel. Tra gli ospiti riconoscerete i nuovi interpreti Carrie Coon (The Gilded Age), Leslie Bibb (Popular), Walton Goggins (Fallout), Parker Posey (Lost in Space), Aimee Lou Wood (Sex Education), Jason Isaacs (Star Trek: Discovery) e Michelle Monaghan (The Path).

"Tutti fuggono dal dolore per inseguire il piacere. Ma una volta che l'hanno raggiunto, scoprono solo altro dolore", è il monito di un monaco nel trailer. Ecco dunque susseguirsi scorci di notti inzuppate di alcol e animate da balli e sesso, ma anche di una pistola e - inevitabilmente, a quanto pare - di un cadavere in un sacco. Di chi si tratta e cosa gli è successo? Considerando i due cicli precedenti ambientati alle Hawaii e in Sicilia, possiamo aspettarci un altro mistero intricato in cui la verità sarà molto diversa da come apparirà in un primo momento.