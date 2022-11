The White Lotus rinnovata per una terza stagione

News Serie TV

La serie antologica di Mike White tornerà con un terzo ciclo di episodi sull'americana HBO e, in Italia, su Sky e in streaming su NOW.

Preparate le valigie e tenetevi pronti per un altro splendido soggiorno in un resort a cinque stelle dove niente è come sembra. The White Lotus, la serie antologica di Mike White che ironizza sui privilegi degli americani ricchi (e quasi sempre bianchi), è stata rinnovata per una terza stagione. Il rinnovo arriva mentre negli Stati Uniti, su HBO, sono andati in onda soli tre episodi della seconda stagione (in Italia disponibile quasi in contemporanea su Sky e in streaming su NOW).

The White Lotus: Ci sarà una terza stagione

The White Lotus era iniziata come un esperimento di classica "serie in bottiglia", cioè quelle serie girate con una troupe e un cast ristretti e in un unico posto per limitare la diffusione dei contagi durante la pandemia. La prima stagione, ambientata in un escusivo resort delle Hawaii dove un gruppo di ospiti soggiornava per una settimana e si trovava di fronte a un caso di omicidio, è stata un grande successo per HBO e si è guadagnata ben 10 premi Emmy. La seconda, arrivata da qualche settimana, è ambientata invece in Sicilia e segue un altro gruppo di ospiti e dipendenti di una struttura della White Lotus, precisamente a Taormina. Anche il secondo capitolo è iniziato facendoci scoprire alcuni corpi in mare e andando poi a ritroso di una settimana per svelarci pian piano il mistero. La premiere della seconda stagione su HBO è stta vista da oltre 7,6 milioni di spettatori facendo diventare la serie il titolo più visto sul relativo servizio di video in streaming HBO Max.

Al momento non sappiamo nulla sull'ambientazione della terza stagione ma sicuramente il prossimo capitolo ci presenterà nuovi personaggi e nuove situazioni (ma non è detto che non ritorni qualche personaggio già noto, come la Tanya McQuoid-Hunt interpretata da Jennifer Coolidge nella prima stagione e tornata nella seconda)

Le dichiarazioni di Mike White e di HBO

Il creatore Mike White, che ha scritto e diretto tutta la seconda stagione ed è stato produttore esecutivo insieme a David Bernad e Mark Kamine, ha dichiarato: “Non c'è posto in cui preferirei lavorare se non a HBO e non ci sono persone con cui preferirei collaborare se non con Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner e il loro incredibile team. Mi sento così fortunato ad avere di nuovo questa opportunità e sono entusiasta di riunirmi con i miei collaboratori incredibilmente talentuosi in The White Lotus".

Francesca Orsi, vice presidente esecutiva della programmazione HBO a capo anche delle serie drammatiche e dei film della rete, ha aggiunto: “Riflettendo sull'umile origine di The White Lotus come produzione contenuta durante la pandemia, è impossibile non rimanere sbalorditi dal modo in cui Mike ha orchestrato uno dei gli show più vivaci e acclamati dalla critica. Eppure, ha continuato a raggiungere nuove vette solo nella seconda stagione, che è l'ultima testimonianza della visione cruda e impareggiabile di Mike. Il suo coraggio di esplorare le acque inesplorate della psiche umana, unito al suo caratteristico umorismo irriverente e al vivace stile di regia, ci fa sognare più giorni di vacanza nel resort che siamo venuti ad adorare. Non potremmo essere più entusiasti di avere la possibilità di collaborare a una terza stagione insieme".