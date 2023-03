The White Lotus: La stagione 3 sarà ambientata in Thailandia

News Serie TV

Il creatore Mike White vola in Asia per il terzo capitolo della premiatissima serie antologica ambientata in un resort di lusso: ecco le nuove anticipazioni.

Si era parlato tanto di Asia già subito dopo la fine della seconda stagione di The White Lotus e ora sembra confermato: la terza stagione della serie antologica di Mike White, vincitrice di ben 10 Emmy, sarà ambientata in Thailandia. Lo svela Variety citando diverse fonti vicine alla produzione, ma per il momento HBO non commenta l'indiscrezione.

The White Lotus: La Thailandia scelta come location della terza stagione

Ogni stagione di The White Lotus, ormai lo sappiamo, si concentra su un gruppo di ospiti in vacanza in uno dei lussuosi hotel della fittizia catena White Lotus. La prima stagione era stata girata a Maui, alla Hawaii, mentre la seconda in Sicilia, in Italia. Sembra ormai certo che sarà la Thailandia a ospitare le storie di nuovi turisti e nuovi dipendenti del White Lotus (e non il Giappone, come aveva ipotizzato l'attore e amico di Mike White Johnny Knoxville qualche settimana fa).

Se, come accaduto per le prime due stagioni, la produzione sceglierà un hotel della prestigiosa catena Four Seasons, allora la scelta potrebbe ricadere su Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui o Il Triangolo D'oro, le quattro località del Paese che ospitano un resort del colosso mondiale degli hotel di lusso. Trovandosi in zone diverse, offrirebbero una molteplicità di ambientazioni (città, campagna, giunga o spiaggia). Le riprese della terza stagione non sono ancora iniziate. Per il momento pare che Mike White e altri membri della produzione siano semplicemente volati in Thailandia per esplorare il Paese e scegliere le location. Nessun nome di nuovi membri del cast è trapelato, per il momento.

Le dichiarazioni di Mike White

Subito dopo il finale della seconda stagione, Mike White aveva già dato qualche indizio sull'ambientazione della terza stagione indicando genericamente l'Asia e dicendo che avrebbe potuto trattare temi come "morte e religione e spiritualità orientali". "Stiamo andando a esplorare l'Asia e guardare quei paesi lì. Il mio istinto è che forse avrà a che fare con la spiritualità orientale contro religione occidentale. O occidentali che hanno a che fare con una cultura orientale”, aveva detto a Vanity Fair. Dopo denaro (prima stagione) e sesso (seconda stagione), la serie potrebbe quindi concentrarsi proprio sulla spiritualità.