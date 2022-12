The White Lotus 3: Anticipazioni, location, cast e tutto quello che sappiamo sulla terza stagione

News Serie TV

Dove sarà ambientato il prossimo capitolo della serie antologica creata da Mike White? Chi saranno i protagonisti e quali attori torneranno? Ecco tutte le anticipazioni su The White Lotus 3.

La seconda stagione di The White Lotus è stata sorprendentetanto quanto la prima, che aveva ricevuto il plauso della critica e ben 10 premi alla scorsa edizione degli Emmy Awards. L'ottima accoglienza da parte del pubblico (la premiere della seconda stagione è stata vista da 7,6 milioni di spettatori su HBO Max) hanno spinto immediatamente HBO a ordinare una terza stagione della sofisticata serie antologica creata da Mike White e ambientata in resort di lusso sparsi per il mondo (in Italia le prime due stagioni si possono recuperare on demand su Sky e in streaming su NOW ). Dove viaggeremo l'anno prossimo e su quali protagonisti si concentrerà la storia? L'ideatore della serie ha già anticipato quali sono i suoi piani: ecco le anticipazioni e tutto quello che sappiamo.

The White Lotus: La terza stagione sarà ambientata in Asia

Come sappiamo, ogni stagione di The White Lotus è ambientata in una diversa proprietà del White Lotus, la fittizia catena di resort di lusso sparsi per il mondo. La prima stagione ci ha portato alle Hawaii, a Maui, mentre la seconda in Italia, a Taormina e in altre località della Sicilia. Dopo averci girato intorno già da diversi mesi, Mike White ha confermato a Vanity Fair che la terza stagione sarà ambientata in Asia. "Stiamo andando a esplorare l'Asia e guardare quei paesi lì. Il mio istinto è che forse avrà a che fare con la spiritualità orientale contro religione occidentale. O occidentali che hanno a che fare con una cultura orientale”, ha detto. In una featurette rilasciata da HBO dopo il finale della seconda stagione, l'ideatore della serie ha lasciato intendere che la terza stagione sarà intrisa soprattutto proprio di spiritualità, a differenza delle prime due si concentravano rispettivamente sul denaro e sul sesso. L'idea di White è una stagione che sia "una sorta di sguardo satirico e divertente sulla morte, la religione e la spiritualità orientali. Un altro ricco arazzo da scoprire al White Lotus".

Il cast: Tornerà qualche attore già conosciuto?

Siccome nell'universo di The White Lotus tutto è collegato, non ci sorprenderemmo se nel prossimo ciclo di episodi vedessimo attori che abbiamo già visto nelle prime due stagioni. Lo stesso White, in una vecchia intervista rilasciata a TVLine, aveva detto che immaginava la sua serie come "una cosa tipo universo Marvel" con personaggi che potenzialmente si inseriscono ed escono dalla narrazione a tratti. Al momento non abbiamo notizie sugli attori che verranno coinvolti ma ci aspettiamo un altro cast all star, per non rimanere delusi. Il personaggio di Jennifer Coolidge, Tanya McQuoid, è servito a collegare la prima stagione di The White Lotus con la seconda, edd è stata un personaggio importante in entrambe. Ma - attenzione alle anticipazioni se non avete ancora visto l'ultimo episodio della seconda stagione - alla fine Tanya è morta dopo aver battuto la testa nel tentativo di fuggire da uno yacht.

Le teorie sul ritorno di Jennifer Coolidge e Connie Britton

Eppure non è tutto perduto. Mike White, all'indomani della messa in onda del finale della seconda stagione, si è mostrato molto triste per la sorte riservata al personaggio di Jennifer Coolidge. Anche qualche mese fa, dal red carpet, lo sceneggiatore aveva dichiarato: "Jennifer è una mia amica e tutti l'hanno amata nella prima stagione, e io ho pensato 'Non posso andare in Italia senza Jennifer.' E forse è ancora così. Ad esempio, forse non posso nemmeno andare in Giappone senza Jennifer". C'è chi pensa, quindi, che il fatto che Tanya sia morta non impedisca a White di riportarla nella terza stagione, che potrebbe essere ambientata - per esempio - nel passato e seguire Tanya in un altro dei suoi viaggi che le hanno permesso di diventare uno dei membri più esclusivi del club degli ospiti dei White Lotus.

E se invece nella terza stagione di The White Lotus tornasse Connie Britton nei panni di Nicole Mossbacher, la ricca ereditiera che avevamo conosciuto nella prima stagione? Un'interessante teoria dei fan immagina che Nicole riappaia nei futuri episodi in compagnia di una sorprendente compagna di viaggio: Abby, la moglie separata di Dom (Michael Imperioli), a cui ha prestato la voce Laura Dern. Le due potrebbero essere sorelle, ma per il momento questa è solo una teoria che HBO si è rifiutata di commentare. Eppure Britton, solo la scorsa estate, si era lasciata andare svelando un dettaglio interessante, che forse conferma indirettamente il suo ritorno. Parlando con Deadline, l'attrice aveva svelato: "Mike White voleva che fossi nella seconda stagione, e c'era in ballo un'idea che amavo per il personaggio. La nostra intenzione è di farlo nella terza stagione. Un pezzo di casting non ha funzionato nella seconda stagione e speriamo di farcela nella terza stagione". Che il "pezzo di casting" a cui si riferiva fosse proprio Laura Dern? (Forse impegnata su altro e quindi disponibile solo a prestare la sua voce). Staremo a vedere.

Continuate a seguirci perché terremo sempre aggiornato questo articolo con tutte le anticipazioni e le novità su The White Lotus 3.