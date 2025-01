The White Lotus: Il trailer ufficiale italiano della terza stagione, ambientata in Thailandia

News Serie TV

La satira sociale di Mike White tornerà su Sky e in streaming solo su NOW dal 17 febbraio.

L'attesa per la terza stagione di The White Lotus è quasi finita. Sky e NOW hanno diffuso il trailer ufficiale italiano del prossimo ciclo di episodi, svelato il poster ufficiale e condiviso alcuni dettagli sui nuovi personaggi che conosceremo. L'appuntamento con il nuovo capitolo della pluripremiata serie creata da Mike White è fissato su Sky e in streaming solo su NOW dal prossimo 17 febbraio, in contemporanea con l'americana HBO.



The White Lotus 3: Stagione 3: Il Trailer Ufficiale in Italiano della serie - HD

The White Lotus 3 vola in Thailandia: La trama

Dopo il grande successo delle stagioni precedenti, la serie di Mike White cambia location e si sposta in Thailandia, in un lussuoso resort tropicale dove un gruppo di ricchi vacanzieri cerca di dimenticare le difficoltà della vita quotidiana. Ma, come sempre accade in The White Lotus, l'apparente serenità nasconde tensioni, segreti e conflitti. "Il nostro hotel è il migliore del mondo," promette un dipendente, mentre gli ospiti iniziano a confrontarsi con le proprie frustrazioni e aspettative. Un trio di amiche, interpretate da Carrie Coon (The Gilded Age), Leslie Bibb (Popular) e Michelle Monaghan (The Path), è in vacanza per recuperare il tempo perduto, ma non tutto andrà secondo i piani. Tra i nuovi protagonisti ci sono anche Jason Isaacs (Star Trek: Discovery) e Walton Goggins (Fallout), che nel trailer vediamo scontrarsi in quello che non sembra esattamente un incontro fortuito.

La religione e i misteri dietro le quinte della prossima stagione

Come nelle stagioni precedenti, il resort diventa quasi un personaggio a sé stante, ma questa volta l'atmosfera è intrisa di inquietudine. "Tutti quelli che vengono in Thailandia, stanno cercando o nascondendo qualcosa," afferma un dipendente nel trailer, mentre si intravedono segni di crimini, omicidi e situazioni irrisolte. La vacanza che si trasforma in un gioco pericoloso è il cuore pulsante di questa stagione, che ancora una volta mescola satira sociale e thriller, esplorando le dinamiche di potere, privilegio e disillusione. Al centro del racconto ci sarà una riflessione sulla religione e la spiritualità orientali e su come queste si scontrino con le credenze occidentali.

Il cast e i dettagli dei personaggi

La terza stagione è creata, scritta e diretta da Mike White e con produttori esecutivi Mike White, David Bernad and Mark Kamine. Nei nuovi episodi rivedremo anche una vecchia conoscenza: Natasha Rothwell nel ruolo di Belinda, la manager della spa di Maui, che aveva cercato di realizzare i suoi sogni nella prima stagione, ma che ora sembra essere alla ricerca di una nuova opportunità. Al cast si aggiungono nuovi volti come Patrick Schwarzenegger (Gen V), Sam Nivola (The Perfect Couple), Parker Posey (Lost in Space), Aimee Lou Wood (Sex Education), Tayme Thapthimthong, Sarah Catherine Hook (First Kill) e Lalisa Manobal, cantante del famoso gruppo K-pop Blackpink. Ecco, nel dettaglio, le descrizioni dei personaggi condivise da HBO e da Sky e NOW: