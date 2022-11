The White Lotus, il nudo di Theo James diventa virale: L'attore rivela un retroscena scottante

News Serie TV

La seconda stagione della serie rivelazione è in onda su Sky e in streaming su NOW ogni lunedì.

La storia è sempre la stessa: un bell'attore si spoglia in tv e su Twitter scoppia il putiferio. GIF di persone che svengono, lingue che rotolano e cuori che scoppiano a migliaia. Gli sceneggiatori fanno i trapezisti e a far discutere, alla fine, è un "semplice" nudo integrale. Sta succedendo, di nuovo, con The White Lotus, tornata con la seconda stagione - in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì.

The White Lotus: Il nudo integrale di Theo James

Durante la programmazione dell'episodio d'apertura, sui social network le conversazioni si sono infiammate dopo la scena in cui il protagonista Theo James, interprete di Cameron, un pomposo ospite del White Lotus in Sicilia, si è denudato con nonchalance "davanti" ad Harper (Aubrey Plaza), la moglie di un suo vecchio amico, con i quali lui e sua moglie Daphne sono in vacanza, mentre era con lei nella loro camera per avere in prestito uno dei costumi da bagno del marito, Ethan. Cameron appare di schiena riflesso nello specchio del bagno in cui si trova Harper, ma i suoi movimenti lasciano ben poco all'immaginazione, mentre in sottofondo Fabrizio De André canta poeticamente Preghiera di gennaio.

James non è nuovo a scene di questo tipo: solo pochi mesi fa aveva recitato spesso senza veli nell'adattamento de La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, sempre su HBO. Tuttavia, questa volta si è trattato di un nudo integrale. Fare una grande impressione, quindi, era inevitabile. Parlandone con Entertainment Tonight, l'attore non si è detto imbarazzato, neppure dallo scalpore suscitato, e ha rivelato che inizialmente la scena doveva essere "più esplicita".

"La prima versione che abbiamo girato era toppo spinta", ha detto. "Perciò, abbiamo fatto una versione più discreta. L'hanno attenuata". Parlando dello sguardo errante di Harper, James ha detto: "È interessante, all'inizio non sappiamo se è intenzionale o accidentale. Ma si scoprirà". E si è espresso sullo scopo della scena: "Ha a che fare con il personaggio. Ha a che fare sempre col sostenere la storia". Poi ha scherzato: "È scritto nel contratto che non mi è concesso fare nulla senza essere completamente nudo. È divertente perché siamo tutti un po' nudi. È una serie sulle vacanze, in effetti".