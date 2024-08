The White Lotus: Aubrey Plaza non ha visto ancora la stagione 2, per un motivo bizzarro

News Serie TV

Aubrey Plaza interpreta Harper nella seconda stagione di The White Lotus, ma non ha avuto modo ancora di recuperare gli episodi in streaming. Per un motivo che per alcuni potrebbe risultare bizzarro.

Aubrey Plaza ha convinto pubblico e critica nella seconda stagione di The White Lotus, ambientata in Sicilia. Peccato che a non aver visto ancora gli episodi sia stata proprio lei, per un motivo ben preciso. La Serie TV antologica ideata da Mike White, attualmente impegnato con la realizzazione di una terza stagione, ha scelto location mozzafiato per ambientare storie drammatiche e controverse. Il filo rosso è proprio il White Lotus, una catena alberghiera di lusso che a seconda del luogo ospita una diversa clientela. Se nella prima stagione si è andati alle Hawaii, nella seconda Aubrey Plaza ha raggiunto la Sicilia. Ma perché non ha avuto modo ancora di recuperare gli episodi disponibili su HBO e Max negli Stati Uniti e su Sky e NOW in Italia?

The White Lotus: Aubrey Plaza rivela perché non ha ancora visto la seconda stagione

La seconda stagione di The White Lotus ha seguito un nuovo gruppo di turisti in vacanza in Sicilia, tra cui Harper, una donna brillante che ha raggiunto l'isola italiana con suo marito ed un suo vecchio amico, a sua volta in dolce compagnia. Peccato che Harper non gradisca particolarmente la loro compagnia, avendo delle riserve sul socio in affari del marito. La tensione finirà col causare attrito ed attrazione crescenti. Ma Plaza non ha avuto modo di vedere ancora la stagione. Come raccontato al The Wall Street Journal Magazine, c'è un motivo ben preciso dietro questa presa di posizione, per alcuni facilmente risolvibile: a quanto pare non riesce ad accedere al suo account Max, la piattaforma streaming su cui è possibile vedere la serie negli Stati Uniti.

Non ho ancora guardato gli episodi, ma lo farò. A dire il vero ho avuto problemi ad accedere al mio account Max quando ho provato a guardarli in principio. Non riuscivo a capire bene la password e di solito mi arrendo facilmente quando non ci riesco. Non riesco proprio a gestire cose del genere. Mi piacerebbe avere un DVD, anche se non li inviano più come un tempo. Gliel'ho chiesto già più volte.

Non è la prima volta che Aubrey Plaza racconta delle sue disavventure con le piattaforme streaming. Già l'anno scorso, a Vanity Fair, aveva spiegato di essere riluttante all'idea di utilizzarne una:

Stavo cercando di guardare la stagione 20 di Top Chef. Non riuscivo a capire come accidenti ottenere Hulu + Live. Così mi sono arresa! Non ci riesco. Semplicemente non ci riesco. Quello che mi piace fare è andare su iTunes e acquistare film vecchi. Oppure su iTunes e acquistare l'intera serie de I Soprano, poi mio marito mi rimprovera dicendomi che avrei potuto guardarlo gratis su Max.

E pensare che l'attrice ha lavorato a questo aspetto, avendo apprezzato evidentemente la prima stagione e il lavoro svolto da Mike White. Riuscirà a recuperare la sua password in tempo per la terza in arrivo il prossimo anno?