The White Lotus: Anche Scott Glenn nel cast della terza stagione girata in Thailandia

Le riprese dei nuovi episodi della pluripremiata serie antologica di Mike White inizieranno a breve tra Koh Samui, Phuket e Bangkok.

Il cast, come da tradizione all star, di The White Lotus accoglie un altro volto noto, peraltro non nuovo in casa HBO. Deadline riferisce che ha firmato per un ruolo nella terza stagione Scott Glenn, attore visto in passato nella serie The Leftovers, ma anche in Daredevil e The Defenders. Raggiunge gli altri artisti già annunciati mentre la produzione si prepara a ripartire in Thailandia, Paese dove sarà ambientato il prossimo capitolo.

The White Lotus 3: Il cast e i personaggi della terza stagione

Le tre nuove star si aggiungono al nutrito gruppo di attori precedentemente annunciati: Francesca Corney (The Buccaneers), Nicholas Duvernay (Perfect Addiction), Arnas Fedaravičius (The Last Kingdom), Walton Goggins (Justified), la star di Sex Education Aimee Lou Wood, il figlio d'arte Patrick Schwarzenegger, visto di recente in Gen V, Jason Isaacs (Star Trek: Discovery), Michelle Monaghan (The Path), Parker Posey (Lost in Space), Julian Kostov (Tenebre e ossa), Leslie Bibb (Popular), Carrie Coon (The Gilded Age), Sarah Catherine Hook (First Kill), Sam Nivola (Maestro), Christian Friedel (Babylon Berlin), Morgana O'Reilly (Neighbours), Lek Patravadi, Shalini Peiris (The Ark), Dom Hetrakul, Tayme Thapthimthong e Natasha Rothwell, vista nella prima stagione nei panni della manager della Spa del White Lotus di Maui, Belinda. Come al solito, HBO non condivide ancora dettagli dei personaggi che conosceremo nella prossima stagione ma, come riportato da Deadline, il gruppo questa volta dovrebbe comprendere un patriarca, una dirigente d'azienda, un'attrice, una coppia di madri, tra cui una moglie da country club, un disadattato e una persona fissata con la filosofia dello Yoga. Stando alle prime indiscrezioni, Glenn dovrebbe interpretare un uomo chiamato Jim che starebbe perdendo colpi fisicamente ma sarebbe ancora molto sveglio mentalmente e un po' irritabile

I temi e l'ambientazione della terza stagione

Per chi ancora non la conoscesse, The White Lotus è un dramedy semi-antologico che, viaggiando per gli esclusivi resort White Lotus in giro per il mondo, segue le esperienze dei vari ospiti durante la loro vacanza e dei dipendenti dell'hotel. Il primo ciak dei nuovi episodi sarà battuto a breve in Thailandia (le riprese avranno luogo a Koh Samui, Phuket e Bangkok) e la prossima stagione sarà incentrata su temi come religione e spiritualità orientali in conflitto con quelle occidentali. HBO ha riferito che la nuova stagione non arriverà prima del 2025 (in Italia la vedremo, come le prime due, su Sky e in streaming su NOW).