The White Lotus: Alcune coppie delle stagioni precedenti potrebbero tornare secondo Meghann Fahy

Meghann Fahy ha parlato la terza stagione di The White Lotus, a cui non parteciperà, e ha rivelato che il creatore Mike White ha un'idea per riportare in gioco alcune coppie viste in passato.

The White Lotus è una Serie TV antologica che di stagione in stagione cambia resort e anche personaggi, seppur con qualche eccezione. Ad esempio Jennifer Coolidge ha dato una forte spinta alla prima e seconda stagione, motivo per il quale anche altri personaggi potrebbero riapparire nella terza in programma. A regalare speranza è Meghann Fahy, che nel secondo ciclo ambientato in Sicilia ha interpretato Daphne Sullivan, sposata con Cameron e in viaggio per l'estate con un'altra coppia di amici.

The White Lotus: Meghann Fahy condivide speranze sul ritorno di personaggi già incontrati nelle stagioni precedenti

All'apparenza, la vita di Daphne Sullivan è felice e spensierata. È sposata con un business man e il loro matrimonio sembra impeccabile. Soltanto nel corso degli episodi della seconda stagione il pubblico scopre alcuni scheletri nel loro armadio e che, come tutte le coppie, la loro relazione non è priva di problemi. Quel viaggio in Sicilia ne ha portati a galla altri, ma la loro storia potrebbe tornare, almeno secondo quanto riferito da Meghann Fahy. In occasione del Sundance Film Festival e impegnata con la promozione di Your Monster, l'attrice ha parlato anche del possibile ritorno di Daphne e, pur consapevole che non avrebbe preso parte (almeno stando agli annunci riportati finora) alla terza stagione, non ha escluso un possibile coinvolgimento in futuro. Ma in che modo? L'attrice ha riportato un'idea del creatore della serie tv Mike White che coinvolgerebbe anche una coppia della prima stagione di The White Lotus. Il pubblico ricorderà Rachel e Shane Patton, che festeggiano una luna di miele alla fine non così romantica alle Hawaii . Stando alla teoria di White, riportata da Meghann Fahy, Daphn e Cameron potrebbero interagire in futuro con Rachel e Shane.

Mike White una volta mi ha detto che gli sarebbe piaciuto realizzare un episodio con me, Theo e la coppia della prima stagione, quella formata da Alexandra e Jake. Noi quattro su una barca e ambientare un intero episodio su questo.

Nella prima stagione Alexandra Daddario interpreta Rachel, innamorata di suo marito al punto da chiudere gli occhi su tutto il resto. Shane, il suo ricco marito, è interpretato da Jake Lacy. L'idea riportata da Meghann Fahy potrebbe non avverarsi mai o semplicemente non essere inclusa nella terza stagione. Ma in ogni caso lascia una porta aperta a tutti i suoi personaggi.