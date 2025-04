The White Lotus 4 dove sarà ambientata? Mike White ci dà un nuovo indizio sulla location

News Serie TV

La terza stagione di The White Lotus si è appena conclusa, ma si pensa già alla quarta: l'ideatore Mike White ha svelato qualcosa sulla prossima tappa.

The White Lotus ha incantato il pubblico con le sue atmosfere di lusso e i suoi misteri per tre stagioni e, ora che la terza stagione si è appena conclusa (in Italia su Sky e in streaming solo su NOW ), si prepara a farci conoscere una nuova location per la quarta stagione. Le prime tre stagioni, tutte ambientate in splendidi resort di lusso sulla spiaggia, si sono svolte rispettivamente alle Hawaii (stagione 1), in Sicilia (stagione 2) e in Thailandia (stagione 3). Fin dall'annuncio del rinnovo per una quarta stagione, i fan si sono chiesti quale sarebbe stata la prossima tappa. E ora l'ideatore della serie, Mike White, si è lasciato sfuggire un nuovo indizio che suggerisce una direzione precisa, in parziale discontinuità con le scelte fatte finora. Il regista e sceneggiatore, infatti, sembra voler rompere con la tradizione e portarci in un ambiente meno marittimo e più inusuale.

The White Lotus: Cosa sappiamo sull'ambientazione della stagione 4

Deadline, qualche settimana fa, aveva svelato che HBO stava prendendo in considerazione un hotel della catena Four Seasons in Europa per la prossima stagione di The White Lotus. Una fonte aveva riferito che, in ogni caso, nessuna decisione era stata presa e che era ogni opzione era ancora "sul tavolo". Ora Mike White, intervistato dalla stampa dopo il finale della terza stagione, ha dichiarato che ha intenzione di "allontanarsi un po' dalle onde che si infrangono contro le rocce", suggerendo che la nuova ambientazione potrebbe non essere una classica meta da spiaggia. Ma non temete, la formula che ha fatto il successo di The White Lotus non cambierà. "C'è sempre più spazio per nuovi omicidi nei resort di The White Lotus", ha aggiunto l'ideatore.

Le ipotesi europee

Le anticipazioni sono ancora vaghe, ma ciò che è certo è che la serie ha già ricevuto il via libera per la stagione 4, che inizierà nel 2026. Tante le supposizioni che possiamo fare sulla prossima tappa. Le location europee sono diverse e affascinanti, e il produttore esecutivo ha fatto trapelare qualche indizio, suggerendo che la scelta potrebbe ricadere su luoghi noti, come la famosa Riviera francese, meta di lusso per eccellenza. Tuttavia non è ancora stato deciso nulla, e la stessa Francesca Orsi, capo della programmazione delle serie drammatiche di HBO, aveva ammesso a febbraio: "Si stanno esplorando varie possibilità". Nonostante l'incertezza, la scelta potrebbe ricadere su una meta europea, e i fan della serie si stanno già scatenando in speculazioni sulla nuova location. Alcuni suggeriscono che l'ambientazione possa essere un'isola esotica nel Mediterraneo o una lussuosa destinazione in Europa centrale.

The White Lotus a basse temperature? No, grazie

Le ipotesi non finiscono qui: i fan si divertono a ipotizzare anche un ritorno al Giappone, un'idea che White aveva preso in considerazione prima di decidere per la Thailandia. Ma chissà, la serie potrebbe anche decidere di esplorare nuovi continenti, come l'Africa o l'America del Sud, puntando su destinazioni tropicali e di alta classe come le Maldive o Sharm El Sheikh. Difficile, però, che vedremo The White Lotus in un resort di montagna, dato che Mike White ha sempre dichiarato di non amare le basse temperature. David Bernard, produttore esecutivo della serie, ha spiegato in modo chiaro che Mike White non è proprio un fan del freddo. Durante un'intervista, Bernard ha aggiunto: "Mike è un ragazzo della California, e non è proprio fatto per il freddo. Non direbbe mai di no in modo definitivo, ma sarebbe davvero sorprendente se mai decidessimo di girare in una località fredda". È quindi praticamente escluso che vedremo una stagione in una meta montana o innevata. Ma, a questo punto, crediamo che non si tratti neppure di una città di mare o un'isola. Presto ne sapremo di più.