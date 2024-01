The White Lotus 3, svelato il cast: Jason Isaacs, Michelle Monaghan e Parker Posey tra le star della prossima stagione

News Serie TV

Le riprese della terza stagione della premiata serie antologica di Mike White inizieranno in Thailandia a febbraio.

Mike White ha messo insieme un altro gruppo di star di prim'ordine per la terza stagione di The White Lotus, e non poteva essere altrimenti visto quanto ci ha abituati bene. HBO ha annunciato che si sono uniti al cast del terzo capitolo della premiata serie antologica ben 6 attori: i più noti Jason Isaacs (Star Trek: Discovery), Michelle Monaghan (The Path), Parker Posey (Lost in Space) e Leslie Bibb (Popular) e i meno noti ​​Dom Hetrakul e ​​Tayme Thapthimthong. Confermata, inoltre, la presenza di Natasha Rothwell, attrice già vista nella prima stagione nel ruolo della manager della Spa del White Lotus di Maui, Belinda.

The White Lotus 3: Ecco quando iniziano le riprese

La terza stagione di The White Lotus batterà il primo ciak a febbraio in Thailandia. Le riprese si svolveranno a Koh Samui, Phuket e Bangkok e, come da tradizione, la storia seguirà le vicende di un nuovo gruppo di vacanzieri in un altro resort White Lotus. A bordo del progetto c'è ancora una volta come sceneggiatore e regista il creatore Mike White e insieme a lui ci sono, come produttori esecutivi, David Bernad e Mark Kamine.

"Siamo lieti di collaborare con l'Autorità per il Turismo della Thailandia per realizzare la visione creativa di Mike e mostrare tutto ciò che il bellissimo paese della Thailandia ha da offrire, mentre il prossimo gruppo di ospiti fa il check-in al White Lotus", ha dichiarato in un comunicato Janet Graham, vicepresidente esecutiva delle produzioni HBO.

L'indiscrezione su Carrie Coon

Nelle ultime ore, inoltre, sul web circolano insistenti voci circa un coinvolgimento di Carrie Coon nel terzo capitolo della serie. A svelare il presunto scoop, sul suo sito e su X, è il giornalista Jeff Sneider, insider ben inserito a Hollywood e solitamente fonte autorevole. Quest'ultimo afferma che l'attrice, già vista nelle produzioni HBO The Leftovers e The Gilded Age, sarebbe in trattativa per "un ruolo chiave", ma riserva ulteriori dettagli soltanto agli abbonati alla sua newsletter. Al momento, tuttavia, la notizia non ha trovato conferma da parte di HBO, a differenza degli altri nomi che sono invece ufficiali.

The White Lotus 3: Le anticipazioni

Da precedenti notizie, sappiamo che il terzo capitolo di The White Lotus si concentrerà su temi come morte, religione e spiritualità orientali, calcando soprattutto sul conflitto tra spiritualità orientale e religione occidentale. Cosa più importante, la terza stagione sarà "più lunga, più grande e più folle", ha detto Mike White. "Non so cosa penserà la gente, ma sono super emozionato e per quanto mi riguarda è una buona cosa... Sono super emozionato per il contenuto della stagione", ha aggiunto lo sceneggiatore. Come al solito, HBO non ha rivelato i dettagli dei personaggi che animeranno questa stagione ma il ben informato sito Deadline, lo scorso novembre, aveva anticipato che il gruppo avrebbe compreso un patriarca, una dirigente d'azienda, un'attrice, una coppia di madri, tra cui una moglie da country club, un disadattato e una persona fissata con la filosofia dello Yoga.

I nuovi episodi non arriveranno prima del 2025 (in Italia, come le precedenti stagioni, su Sky e in streaming su NOW).

Photo Credit: David Reiss/ John Russo/ Dia Dipasupil. Per gentile concessione Ufficio stampa Sky