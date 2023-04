The White Lotus 3: Natasha Rothwell riprenderà il ruolo di Belinda

News Serie TV

Nella terza stagione di The White Lotus tornerà la dipendente del White Lotus di Maui che avevamo conosciuto nel primo ciclo di episodi: cosa dobbiamo aspettarci?

C'è un primo grande ritorno nella terza stagione di The White Lotus. Variety svela che Natasha Rothwell tornerà nei nuovi episodi della serie antologica di Mike White. L'attrice ha confermato via Twitter che riprenderà il ruolo di Belinda, la laboriosa dipendente della catena di resort White Lotus al centro della serie che avevamo conosciuto nella prima stagione.

The White Lotus 3: Torna Belinda

Come è noto, The White Lotus si concentra ogni stagione sugli ospiti e i dipendenti di una fittizia catena di hotel di lusso sparsi per il mondo. Nella prima stagione le storie dei protagonisti si svolgevano alle Hawaii, presso il White Lotus di Maui. Natasha Rothwell interpretava la manager della Spa dell'hotel Belinda Lindsey, presa sotto la sua ala da Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) che le aveva promesso di investire nella sua attività in modo che potesse aprire un proprio centro benessere. Per il ruolo di Belinda, Rothwell aveva ottenuto anche una nomination agli Emmy.

Le anticipazioni della terza stagione

Dopo le Hawaii nella prima stagione e la Sicilia nella seconda, sembra ormai certo che sarà la Thailandia a ospitare le storie di nuovi turisti e nuovi dipendenti del White Lotus. Il creatore Mike White, infatti, ha intenzione di concentrarsi su temi come "morte, religione e spiritualità orientali", come ha dichiarato lui stesso a Vanity Fair. "Stiamo andando a esplorare l'Asia e guardare quei paesi lì. Il mio istinto è che forse avrà a che fare con la spiritualità orientale contro religione occidentale. O occidentali che hanno a che fare con una cultura orientale", aveva spiegato lo sceneggiatore. Il passato di Belinda, esperta di benessere e tecniche di rilassamento orientali, potrebbe quindi ben adattarsi alle nuove trame. Non ci resta che aspettare per saperne di più.