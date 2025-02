The White Lotus 3: Lisa delle Blackpink sarà la rivelazione della nuova stagione?

News Serie TV

Chi ha lavorato con lei sul set ne è convinto: Lalisa Manobal, conosciuta semplicemente come Lisa, alla sua prima esperienza da attrice ci sorprenderà. Ecco chi è e cosa dobbiamo aspettarci.

The White Lotus è un titolo che è ormai garanzia di qualità, sia dal punto di vista narrativo che attoriale. Con una trama sempre intrigante e un cast eccezionale, la serie di Mike White ci ha sorpreso nelle prime due stagioni e promette di farlo anche nella terza (che arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 17 febbraio in contemporanea con gli Stati Uniti). Quest'anno la storia farà tappa in Thailandia e uno dei nomi più chiacchierati nel cast è quello di Lalisa Manobal, meglio conosciuta come Lisa, stella del K-pop e membro delle Blackpink. Il creatore, showrunner e regista Mike White l'ha scelta nonostante fosse ancora estranea al mondo della recitazione; da regista che ha dimostrato in più occasioni di essere lungimirante e visionario, ha deciso di riporre la sua fiducia in lei. E noi, che abbiamo visto in anteprima alcuni episodi della terza stagione di The White Lotus, possiamo anticiparvi che probabilmente sarà una delle star più brillanti di questo nuovo ciclo di episodi. Le prime impressioni, insomma, sono più che positive, e anche chi ha lavorato con lei è convinto che la sua performance sarà una delle sorprese più grandi della stagione.

The White Lotus: La trama e i temi della terza stagione

La terza stagione di The White Lotus cambia location e si sposta in Thailandia, dove un nuovo gruppo di turisti abbienti soggiorna in un lussuoso resort tropicale. Come nelle stagioni precedenti, però, il relax è solo apparente e presto si creeranno situazioni di tensioni e verranno a galla segreti e ostilità. In questo nuovo capitolo sono centrali il conflitto tra religione occidentale e spiritualità orientale e la riflessione sulla vita oltre la morte. Mike White approfitta del confronto tra due culture per affrontare temi come la disparità economica, l'appropriazione culturale, e le dinamiche di potere tra i personaggi.

Lisa: Il ruolo in The White Lotus 3, prima esperienza da attrice

Lisa, al secolo Lalisa Manobal e classe 1997, per i fan del K-pop è ormai una vera e propria istituzione. È nota (e amata) per le sue incredibli doti come ballerina, rapper e cantante, nonché per la sua simpatia e per la sua umiltà. Il fatto che sia nata in Thailandia, invece che in Corea, l'ha resa anche un simbolo di diversità e inclusività all'interno di un settore dominato da artisti coreani. La sua avventura in The White Lotus segna un passo importante nella sua carriera, cioè il debutto come attrice. Nella serie interpreta Mook, dipendente dell'hotel e mentore della salute per gli ospiti del resort, e il suo sarà un ruolo assolutamente centrale ai fini della trama.

I pareri di Michelle Monaghan e Anche Aimee Lou Wood

La performance di Lisa ha sorpreso persino i colleghi di set che hanno lodato in particolare la sua naturalezza e il suo talento. Michelle Monaghan, una delle sue compagne di cast, ha dichiarato a GamesRadar+: "Lisa è incredibile. È un'artista poliedrica e, oltre a cantare e ballare, è straordinaria come attrice. I suoi fan saranno entusiasti, ma anche chi non la conosce sarà sorpreso dalla sua bravura".

Anche Aimee Lou Wood, altra co-star della stagione, ha riservato parole entusiastiche per Lisa. "Era così nervosa quando abbiamo girato la sua prima scena, ma l'ha superata alla grande. Lei è davvero brava, ed è una delle persone più umili e adorabili che abbia mai incontrato", ha detto ai microfoni di The Hollywood Reporter sul red carpet della premiere, a Los Angeles. La stessa Lisa, in un'intervista a Variety, ha sottolineato quanto sia stata aiutata da tutti sul set. "Ero così nervosa, ma il supporto di tutti mi ha aiutato tantissimo. Sono così emozionata. Non vedo l'ora che tutti voi guardiate questo show". Per fortuna manca poco al debutto di The White Lotus 3, dal 17 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.