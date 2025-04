The White Lotus 3: La spiegazione del finale "da tragedia greca", secondo Mike White

News Serie TV

L'ideatore e regista di The White Lotus Mike White ha parlato del finale della terza stagione spiegando le sue scelte sul destino dei diversi personaggi (SPOILER se non lo avete ancora visto).

La terza stagione di The White Lotus (disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW ) è terminata con il finale drammatico che in molti ci aspettavamo ed è sembrato perfettamente in linea con i temi affrontati nella stagione. Se da un lato sapevamo che ci sarebbe stato un morto, dall'altro non ci saremmo mai immaginati una vera e propria carneficina. La violenza, nell'episodio finale, ha preso il sopravvento portandoci in modo concitato alla fine di un viaggio che, come ha spiegato il creatore e regista Mike White, si è tinto di tragedia greca. Proprio White, in un video diffuso da HBO dopo la messa in onda dell'episodio (che, per inciso, ha raggiunto un nuovo record di ascolti in madrepatria), ha parlato dei destini riservati ai personaggi spiegandone le motivazioni.

Il finale di The White Lotus 3: Le analogie con la tragedia greca

Nel finale della terza stagione di di The White Lotus una sparatoria selvaggia ha portato alla morte di vari personaggi. Non ce l'hanno fatta Jim (Scott Glenn), che si è rivelato essere in realtà il padre di Rick (Walton Goggins), e neppure lo stesso Rick, colpito da Gaitok (Tayme Thapthimthong), incitato da Sritala (Lek Patravadi). Ma è stata colpita da un proiettile anche Chelsea (Aimee Lou Wood), la fidanzata di Rick che è tragicamente morta tra le sue braccia. La furia vendicativa di Rick, che cercava di ottenere giustizia pensando che Jim avesse ucciso suo padre, è diventata la sua condanna portando anche alla morte della donna che amava. Rick, insomma, ha deciso di assecondare il suo rancore passato invece che guardare al futuro e l'ha pagata cara.

Mike White ha definito questa dinamica come una riflessione su uno dei temi più classici delle tragedie greche: "Qualcuno che uccide la cosa che ama nel tentativo di ottenere vendetta." Questo tema, che affonda le radici nella cultura tragica antica, è stato ripreso per evidenziare come il desiderio di giustizia e la rabbia possano distruggere ciò che è più caro a una persona. Un amore romantico fatale che, nel tentativo di riprendersi ciò che è stato sottratto, porta alla rovina.

L'ambiguità spirituale di Gaitok

Un altro elemento chiave del finale riguarda la decisione di Gaitok di uccidere Rick, un atto che va contro i suoi principi buddisti. White ha sottolineato come questa azione rappresenti un tradimento delle sue stesse credenze spirituali, poiché l'unico modo che ha per compiere l'omicidio è proprio rinnegare le sue radici. E questo è il risultato di una lunga riflessione sulla spiritualità e su come venga messa in crisi quando ci si trova di fronte a situazioni estreme, tema che ha attraversato tutta la stagione. Anche il monologo di Laurie (Carrie Coon) a proposito della ricerca della "sua religione" per tutta la vita ci ha portato a riflettere sull'argomento.

Il destino di Belinda e la tragedia di Tanya

Nel finale anche Belinda (Natasha Rotwell) affronta una scelta difficile: accettare una grande somma di denaro da Greg (Jon Gries) per rimanere in silenzio riguardo alla morte di Tanya. White ha dichiarato che questa mossa è stata pensata affinché qualcuno guadagnasse qualcosa dalla morte di Tanya. Un modo per inserire un momento di "giustizia" tra le macerie lasciate dalla tragica scomparsa della donna multimilionaria e, allo stesso tempo, per dare un pizzico di ironia al racconto, visto che Belinda finisce per riservare lo stesso trattamento ricevuto da Tanya a Pornchai (Dom Hetrakul) abbandonandolo e tradendo le sue speranze di aprire una SPA insieme.

Il futuro dei Ratliffs: Una fine agrodolce

Per la famiglia Ratliff il finale è stato definito da White "agrodolce". Pur sopravvivendo (stranamente) tutti, si ritrovano a dover affrontare la dura realtà di vivere senza denaro. Victoria, in particolare, è vista da White come una persona incapace di adattarsi alla povertà. "Ma sono sicuro che troverà una soluzione", ha aggiunto l'ideatore. La sua reazione alla perdita di ricchezza diventa un altro esempio di come la serie tratti il destino dei personaggi con una certa dose di fatalismo. Tutti e quattro i Ratliff, sulla barca di ritorno, sono ormai persone completamente diverse da quelle che avevamo conosciuto nel primo episodio.

The White Lotus 3: Gli ascolti record del finale

La terza stagione di The White Lotus ha registrato numeri da record per HBO. Il finale ha totalizzato 6,2 milioni di spettatori, un aumento del 30% rispetto alla settimana precedente e del 51% rispetto al finale della seconda stagione. Questo successo non fa che darci conferma della popolarità della serie che ha guadagnato costantemente pubblico durante l'intera stagione. La premiere della terza stagione ha raggiunto quasi 20 milioni di spettatori a livello globale, e la media è stata di circa 16 milioni di spettatori per episodio. The White Lotus è stato anche il titolo più visto su Max, sia a livello globale che negli Stati Uniti, e si è confermato come uno degli show più seguiti del panorama televisivo.

Cosa aspettarsi dalla quarta stagione

Dopo il successo della terza stagione, Mike White ha già iniziato a pensare al futuro della serie. L'ideatore non ha svelato troppo, ma ha accennato a un possibile cambio di scenario per la quarta stagione, dicendo di voler "uscire un po' dalla terminologia delle onde che si infrangono sugli scogli". Questo potrebbe suggerire una nuova ambientazione, magari meno tropicale e più fredda, ma White ha promesso che, nonostante l'ambientazione, non cambierà la formula vincente della serie che continuerà a basarsi su "più omicidi nei resort White Lotus".