The White Lotus 3: Ci saranno anche Walton Goggins, Aimee Lou Wood e Patrick Schwarzenegger

La terza stagione della pluripremiata serie di Mike White arriverà in tv nel 2025.

Proseguono a rotta di collo i casting per l'attesissima terza stagione di The White Lotus, che ricordiamo ci porterà in Thailandia dopo i pluripremiati cicli ambientati alle Hawaii e in Sicilia. Il nominato all'Emmy Walton Goggins (Justified), che presto vedremo anche nell'adattamento televisivo di Fallout, la star di Sex Education Aimee Lou Wood e il figlio d'arte Patrick Schwarzenegger, visto di recente in Gen V, sono alcuni dei molti attori e attrici che hanno firmato per un ruolo.

The White Lotus 3: Tutte le nuove aggiunte al cast

Per chi ancora non la conoscesse, The White Lotus è un dramedy semi-antologico che, viaggiando per gli esclusivi resort White Lotus in giro per il mondo, segue le esperienze dei vari ospiti durante la loro vacanza. Nei giorni scorsi erano stati annunciati gli ingaggi di Jason Isaacs (Star Trek: Discovery), Michelle Monaghan (The Path), Parker Posey (Lost in Space), Leslie Bibb (Popular) e Carrie Coon (The Gilded Age), per ruoli top secret, ed era stato confermato il ritorno di Natasha Rothwell, vista nella prima stagione nei panni della manager della Spa del White Lotus di Maui, Belinda.

In attesa che sia battuto il primo ciak a febbraio (le riprese avranno luogo a Koh Samui, Phuket e Bangkok), gli impiegati e gli ospiti del locale resort White Lotus avranno anche i volti di Goggins, Wood, Schwarzenegger e delle altre nuove aggiunte al cast Sarah Catherine Hook (First Kill), Sam Nivola (Maestro), Milos Bikovic, Christian Friedel (Babylon Berlin), Morgana O'Reilly (Neighbours), Lek Patravadi e Shalini Peiris (The Ark).