The White Lotus 3: Charlotte Le Bon sostituisce Francesca Corney nel cast

Le riprese della terza stagione sono in corso attualmente in Thailandia: ecco tutte le anticipazioni del prossimo capitolo di The White Lotus.

Charlotte Le Bon si è unita al cast della terza stagione di The White Lotus, la pluripremiata serie antologica creata da Mike White. L'attrice e modella canadese - che nel 2022 ha debuttato anche come regista con il film Falcon Lake, presentato a Cannes - è subentrata alla precedentemente annunciata Francesca Corney (The Buccaneers) per ragioni creative. Secondo Deadline, che riporta la notizia, la produzione avrebbe preferito per il ruolo (di cui non si conoscono i dettagli) un'attrice leggermente più grande di età (Corney ha 32 anni, Le Bon 37).

The White Lotus 3: Il cast della terza stagione

Quella di Francesca Corney con Charlotte Le Bon è già la seconda sostituzione che ha interessato il cast di The White Lotus in questa terza stagione. Precedentemente la produzione aveva provveduto a sostituire l'attore serbo Miloš Biković - simpatizzante russo e sostenitore di Vladimir Putin e della causa della guerra in Ucraiana - con il bulgaro Julian Kostov (visto in Tenebre e Ossa). Il resto del cast include anche Scott Glenn (The Leftovers), Nicholas Duvernay (Perfect Addiction), Arnas Fedaravičius (The Last Kingdom), Walton Goggins (Justified), la star di Sex Education Aimee Lou Wood, il figlio d'arte Patrick Schwarzenegger, visto di recente in Gen V, Jason Isaacs (Star Trek: Discovery), Michelle Monaghan (The Path), Parker Posey (Lost in Space), Leslie Bibb (Popular), Carrie Coon (The Gilded Age), Sarah Catherine Hook (First Kill), Sam Nivola (Maestro), Christian Friedel (Babylon Berlin), Morgana O'Reilly (Neighbours), Lek Patravadi, Shalini Peiris (The Ark), Dom Hetrakul, Tayme Thapthimthong e Natasha Rothwell, vista nella prima stagione nei panni della manager della Spa del White Lotus di Maui, Belinda.Ci sarà inoltre anche Lalisa Manobal, membro dell'amatissimo gruppo musicale K-pop Blackpink conosciuta semplicemente come Lisa.

Naturalmente sono ancora un segreto le storie e i dettagli dei personaggi della prossima stagione ma, come riportato da Deadline, il gruppo questa volta dovrebbe comprendere, tra gli altri, un patriarca, una dirigente d'azienda, un'attrice, una coppia di madri, tra cui una moglie da country club, un disadattato e una persona fissata con la filosofia dello Yoga.

The White Lotus: L'ambientazione della terza stagione

Per chi ancora non la conoscesse, The White Lotus è un dramedy semi-antologico che, viaggiando per gli esclusivi resort White Lotus in giro per il mondo, segue le esperienze dei vari ospiti durante la loro vacanza e dei dipendenti dell'hotel. Dopo Hawaii (prima stagione) e Sicilia (seconda stagione), la pluripremiata serie farà tappa in Thailandia. Le riprese sono iniziate nelle scorse settimane e andranno avanti per qualche mese nelle località di Koh Samui, Phuket e Bangkok. La serie tornerà con un i nuovi episodi nel 2025 (in Italia su Sky e in streaming su NOW come le prime due stagioni)

I temi al centro delle prossime storie

I nuovi episodi, come dichiarato dall'ideatore della serie, si concentreranno su temi come "morte, religione e spiritualità orientali". "Stiamo andando a esplorare l'Asia e guardare quei paesi lì. Il mio istinto è che forse avrà a che fare con la spiritualità orientale contro religione occidentale. O occidentali che hanno a che fare con una cultura orientale", aveva spiegato lo sceneggiatore a Vanity Fair. Cosa più importante, la terza stagione sarà "più lunga, più grande e più folle". "Non so cosa penserà la gente, ma sono super emozionato e per quanto mi riguarda è una buona cosa... Sono super emozionato per il contenuto della stagione", aveva aggiunto lo sceneggiatore. Secondo IndieWire, la decisione di girare in Thailandia piuttosto che in un altro Paese asiatico sarebbe legata anche a motivazioni economiche. La produzione, infatti avrebbe ricevuto milioni di dollari in incentivi per girare in Thailandia invece che in Giappone.