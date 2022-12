The White Lotus 2: Jennifer Coolidge ha provato a convincere il creatore Mike White a cambiare il finale

News Serie TV

L'esuberante interprete di Tanya ha sperato fino all'ultimo che l'ideatore della serie cambiasse idea sul destino del suo personaggio: la spiegazione del finale e qualche retroscena (con SPOILER).

Finalmente possiamo parlare del finale della seconda stagione di The White Lotus, arrivato anche in Italia su Sky e in streaming su NOW a una settimana di distanza dalla messa in onda americana su HBO. Se non lo avete ancora visto, vi invitiamo a stare alla larga da questo articolo, visto che seguiranno inevitabilmente spoiler. Fatta questa doverosa premessa, vi sveliamo una curiosità interessante condivisa da Jennifer Coolidge, l'interprete della fantastica socialie Tanya McQuoid prima nella stagione inaugurale e poi anche nella seconda. L'attrice, intervistata dal New York Times insieme al creatore della serie Mike White, ha raccontato di aver fatto di tutto per cambiare la sorte del suo personaggio nel recente finale della seconda stagione. Se avete visto l'episodio in questione, potete immaginare perché.

The White Lotus 2: La spiegazione del finale della seconda stagione (SPOILER)

La Tanya di Coolidge, dopo aver superato il lutto per la morte di sua madre nella prima stagione, nella seconda è arrivata in Sicilia insieme a suo marito Greg (Jon Gries). Ma Greg, che era apertamente infelice e forse aveva una relazione segreta, ha lasciato sola Tanya a metà settimana ufficialmente per motivi di lavoro. Così Tanya ha trascorso il resto della vacanza con un gruppo di "gay di alto livello", guidati da Quentin (Tom Hollander). Dopo una notte di feste e cocaina con un altro uomo, Niccoló (Stefano Gianino), Tanya si è imbattuta in una foto di due giovani Greg e Quentin. Sembrava che Greg e Quentin stessero escogitando un piano di estorsione in modo che Greg potesse divorziare da Tanya per una relazione extraconiugale, cosa che avrebbe annullato il loro accordo prematrimoniale.

Nel finale, tuttavia, Tanya ha intuito che il piano era ben più sinistro e che Greg aveva assunto Quentin per ucciderla per soldi. Compreso il pericolo e in preda al panico, sullo yacht di Quentin Tanya ha rubato una pistola dalla borsa di Niccolò e ha esploso alcuni colpi uccidendo tre degli uomini presenti. Nel tentativo di scendere dallo yacht e raggiungere una barca più piccola per tornare a riva, Tanya però è caduta e ha battuto la testa, perdendo la vita.

Come Jennifer Coolidge ha cercato di far cambiare idea a Mike White

“Tanya era così vicina alla vittoria. Era improbabile, per una come lei, che avrebbe potuto maneggiare una pistola e salvarsi. Eppure stava succedendo. È un personaggio così triste, non sarebbe stato bello se fosse sopravvissuta?", ha riflettuto Jennifer Coolidge. L'attrice ha raccontato di aver scoperto da Mike White i piani per il suo personaggio fin dall'inizio, quando lo sceneggiatore l'aveva richiamata per la seconda stagione. Tuttavia, anche durante le riprese, ha tentato fino all'ultimo di convincerlo a cambiare la sorte di Tanya. "Ogni volta che Mike era davvero di buon umore e rideva per qualcosa, io gli dicevo 'Non devo morire, giusto?'. Anche quando stavamo girando la scena in mare quando Daphne (Meghann Fahy) trova il suo corpo, dicevo tipo 'Possiamo girare solo una scena in cui mi riprendo sulla riva? Solo una?'", ha spiegato Coolidge dicendo che così avrebbe voluto mantenere uno spiraglio aperto in vista della terza stagione.

Niente, però, ha mosso l'irremovibile Mike White che aveva pianificato a lungo questa tragica fine per Tanya (anticipata, in qualche modo, dall'opera Madama Butterfly che lei va a guardare all'opera di Palermo in uno degli episodi precedenti). Dopo la messa in onda dell'episodio, tuttavia, il creatore della serie ha ammesso di essere molto dispiaciuto di non poter continuare a lavorare con Jennifer Coolidge. "Ieri ho visto la serie da solo con Jennifer", ha spiegato. "Ad un certo punto, stavo ridendo e l'ho guardata, ed era così triste per Tanya. In quel momento, ho pensato, 'Oh, questa è la fine per me e Jennifer.' E Jennifer è la ragione per cui ho fatto The White Lotus all'inizio, perché volevo scrivere qualcosa per lei e la adoro. Quindi è triste. Non me ne sono reso conto fino a ieri, ma ora sono triste. Sarà difficile farlo senza di lei", ha ammesso lo sceneggiatore.

Per fortuna sappiamo già che ci sarà una terza stagione di The White Lotus. Certo, è dura rassegnarci all'idea che non sarà più la stessa serie senza la magnifica Jennifer Coolidge.