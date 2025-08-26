The Waterfront cancellata dopo una sola stagione

News Serie TV

La nuova serie Netflix dell'ideatore di Dawson's Creek Kevin Williamson, The Waterfront, non avrà una seconda stagione: ma lo sceneggiatore aveva già piani per un seguito, ecco quali.

Netflix ha deciso di non rinnovare The Waterfront per una seconda stagione, ponendo fine alla saga della famiglia Buckley dopo appena otto episodi. La serie, creata da Kevin Williamson (ideatore di serie di successo come Dawson’s Creek e The Vampire Diaries) è stata ufficialmente cancellata, come riportato da Deadline, nonostante un buon riscontro di pubblico e settimane di permanenza nella Top 10 globale della piattaforma.

The Waterfront, la trama: Una saga familiare fra potere, segreti e tradimenti

Ispirata parzialmente alla vera storia della famiglia di Williamson e ambientata nella cittadina immaginaria di Havenport, in North Carolina, The Waterfront raccontava la discesa di una potente famiglia locale nel caos, nel tentativo disperato di salvare un impero della pesca ormai in rovina. Holt McCallany (Mindhunter) interpretava il patriarca Harlan Buckley, affiancato da Melissa Benoist (Supergirl) nel ruolo della figlia Bree, Jake Weary (Animal Kingdom) nel ruolo del figlio Cane, e Maria Bello (NCIS) come la moglie Belle. Completavano il cast Rafael L. Silva, Humberly González, Danielle Campbell e Brady Hepner.

I numeri di The Waterfront, una cancellazione inaspettata

La serie, arrivata in piattaforma lo scorso 19 giugno, ha conquistato l'attenzione degli spettatori: è rimasta per cinque settimane nella Top 10 delle serie in lingua inglese, raggiungendo anche il primo posto per tre settimane consecutive e toccando quota 11,6 milioni di visualizzazioni nella prima settimana completa. Si tratta di numeri superiori a molte altre serie rinnovate da Netflix, come Ransom Canyon e Forever.

Nonostante i risultati, Netflix ha deciso di non proseguire. Secondo fonti vicine alla produzione, la decisione sarebbe legata a un mix di fattori: rapporto tra costi e performance, tasso di completamento degli episodi, assenza di premi e forse il fatto che la serie non fosse una produzione originale Netflix, ma dello studio esterno Universal Television. The Waterfront, in effetti, ha fatto meglio, in termini di visualizzazioni, delle altre due serie cancellate quest'anno dopo una sola stagione (Pulse e The Residence), ma non è bastato.

I piani per la seconda stagione che non vedremo

Subito dopo il finale della prima stagione, Williamson aveva anticipato a TVLine alcune idee per un eventuale secondo ciclo di episodi. Al centro ci sarebbe stato il rapporto irrisolto tra Harlan e Cane, soprattutto dopo che quest'ultimo aveva ucciso Grady (interpretato da Topher Grace), innescando un nuovo tipo di legame con il padre. "Non credo che abbiano ancora capito chi sono veramente l’uno per l’altro come padre e figlio", aveva dichiarato Williamson. "Ci saranno altri inciampi prima che riescano a ricostruire davvero quel rapporto", aveva aggiunto. Anche Belle, interpretata da Maria Bello, avrebbe avuto un ruolo più centrale. "Ha sempre manovrato tutto da dietro le quinte, ma ora è pronta a spingere Harlan da parte e mettersi al centro della scena", aveva ancora spiegato l'autore.

Il saluto di Kevin Williamson

Nonostante la delusione, lo showrunner ha voluto salutare con gratitudine l’esperienza. "Anche se i Buckley non torneranno per una seconda stagione, sto celebrando la gioia che è stata la prima. È stata una delle esperienze più belle della mia vita!", ha scritto Williamson su Instagram dopo la notizia della cancellazione. Lo sceneggiatore si prepara ora per l'attesa reunion di Dawson's Creek che si terrà New York, al Richard Rodgers Theatre, il prossimo 22 settembre.