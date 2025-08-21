TGCom24
News Serie TV

Dawson's Creek, il cast tornerà ancora una volta insieme e per una buona causa

Cristina Migliaccio
38

A distanza di 22 anni dall'ultimo episodio andato in onda, il cast di Dawson's Creek tornerà di nuovo insieme per un evento di beneficenza.

Dawson's Creek, il cast tornerà ancora una volta insieme e per una buona causa

Nell’era dei reboot e revival, il cast di Dawson's Creek ha annunciato che tornerà insieme ma per un’occasione molto speciale e che non riguarda esattamente un ritorno sul piccolo schermo. In onda dal 1998 al 2003, Dawson's Creek è uno dei teen drama più apprezzati del periodo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama dell’intrattenimento e lanciato la carriera di diverse star come Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson e James Van Der Beek. Sono trascorsi 22 anni dall’ultimo episodio andato in onda e le star del cast hanno scelto di tornare ancora una volta insieme per uno scopo nobile.

Dawson's Creek, il cast tornerà ancora una volta insieme e per una buona causa

La reunion di Dawson's Creek è per una buona causa. A distanza di oltre vent’anni dall’ultimo episodio andato in onda, i protagonisti dell’acclamato teen drama si ritroveranno ancora una volta insieme per sensibilizzare e supportare la raccolta fondi di F Cancer. Come riporta TVLine James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps saranno tutti presenti per un evento a scopo benefico. L’appuntamento è stato fissato per il 22 settembre 2025 al Richard Rodgers Theatre di New York. Ancora una volta insieme, le star leggeranno la sceneggiatura dell’episodio pilota e il ricavato andrà a F Cancer sostenendo anche James Van Der Beek, al quale è stato diagnosticato il cancro al colon-retto al terzo stadio.

Come riporta TVLine, i biglietti per accedere all’evento saranno in vendita su Broadway Direct a partire dal 22 agosto 2025 e a condurre l’evento sarà Jason Moore, inseritosi in un episodio della quinta stagione di Dawson's Creek nel ruolo di Trevor. Anche Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps, introdotti nella Serie TV dopo la prima stagione, parteciperanno alla reunion interpretando diversi ruoli dell’episodio pilota che leggeranno al pubblico. Kevin Williamson, ideatore del teen drama e produttore dell’evento, ha rivelato:

Sono così emozionato di riunirmi con James, Michelle, Katie, Joshua e la nostra famiglia di Dawson's Creek per una serata così speciale. Dawson's Creek mi ha cambiato la vita. Quella che è iniziata come una storia personale di un ragazzo e dei suoi amici che affrontano le sfide della vita è diventata molto più di quanto avessi mai sognato. Ha creato un fandom e un'eredità duraturi in tutto il mondo. Sono così onorato di farne parte e di sostenere il nostro meraviglioso amico James mentre continuiamo ad affrontare la vita e le sue numerose sfide.

I protagonisti di Dawson's Creek - Joey, Pacey, Dawson, Jen - sono amici che affrontano tutti gli aspetti dell’adolescenza e le sue complicazioni, dalle relazioni sentimentali ai problemi sociali, famigliari e di salute. Tra gioie e dolori, delusioni e vittorie, questi amici hanno saputo sostenersi a vicenda tra gli alti e bassi della vita e, a distanza di oltre vent’anni dalla conclusione di Dawson's Creek, i talenti che ne hanno fatto parte hanno voluto ancora una volta supportarsi a vicenda per amore di James Van Der Beek. Come ha sottolineato Michelle Williams: “Siamo cresciuti a Capeside e questo è un legame che durerà tutta la vita. Volevamo riunirci attorno al nostro caro amico James e ricordargli che siamo tutti qui. Lo siamo sempre stati e lo saremo sempre. E so che i fan di Dawson's Creek la pensano allo stesso modo”.

