A distanza di 22 anni dall'ultimo episodio andato in onda, il cast di Dawson's Creek tornerà di nuovo insieme per un evento di beneficenza.

Nell’era dei reboot e revival, il cast di Dawson's Creek ha annunciato che tornerà insieme ma per un’occasione molto speciale e che non riguarda esattamente un ritorno sul piccolo schermo. In onda dal 1998 al 2003, Dawson's Creek è uno dei teen drama più apprezzati del periodo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama dell’intrattenimento e lanciato la carriera di diverse star come Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson e James Van Der Beek. Sono trascorsi 22 anni dall’ultimo episodio andato in onda e le star del cast hanno scelto di tornare ancora una volta insieme per uno scopo nobile.

Dawson's Creek, il cast tornerà ancora una volta insieme e per una buona causa

La reunion di Dawson's Creek è per una buona causa. A distanza di oltre vent’anni dall’ultimo episodio andato in onda, i protagonisti dell’acclamato teen drama si ritroveranno ancora una volta insieme per sensibilizzare e supportare la raccolta fondi di F Cancer. Come riporta TVLine James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps saranno tutti presenti per un evento a scopo benefico. L’appuntamento è stato fissato per il 22 settembre 2025 al Richard Rodgers Theatre di New York. Ancora una volta insieme, le star leggeranno la sceneggiatura dell’episodio pilota e il ricavato andrà a F Cancer sostenendo anche James Van Der Beek, al quale è stato diagnosticato il cancro al colon-retto al terzo stadio.

Come riporta TVLine, i biglietti per accedere all’evento saranno in vendita su Broadway Direct a partire dal 22 agosto 2025 e a condurre l’evento sarà Jason Moore, inseritosi in un episodio della quinta stagione di Dawson's Creek nel ruolo di Trevor. Anche Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps, introdotti nella Serie TV dopo la prima stagione, parteciperanno alla reunion interpretando diversi ruoli dell’episodio pilota che leggeranno al pubblico. Kevin Williamson, ideatore del teen drama e produttore dell’evento, ha rivelato:

Sono così emozionato di riunirmi con James, Michelle, Katie, Joshua e la nostra famiglia di Dawson's Creek per una serata così speciale. Dawson's Creek mi ha cambiato la vita. Quella che è iniziata come una storia personale di un ragazzo e dei suoi amici che affrontano le sfide della vita è diventata molto più di quanto avessi mai sognato. Ha creato un fandom e un'eredità duraturi in tutto il mondo. Sono così onorato di farne parte e di sostenere il nostro meraviglioso amico James mentre continuiamo ad affrontare la vita e le sue numerose sfide.

I protagonisti di Dawson's Creek - Joey, Pacey, Dawson, Jen - sono amici che affrontano tutti gli aspetti dell’adolescenza e le sue complicazioni, dalle relazioni sentimentali ai problemi sociali, famigliari e di salute. Tra gioie e dolori, delusioni e vittorie, questi amici hanno saputo sostenersi a vicenda tra gli alti e bassi della vita e, a distanza di oltre vent’anni dalla conclusione di Dawson's Creek, i talenti che ne hanno fatto parte hanno voluto ancora una volta supportarsi a vicenda per amore di James Van Der Beek. Come ha sottolineato Michelle Williams: “Siamo cresciuti a Capeside e questo è un legame che durerà tutta la vita. Volevamo riunirci attorno al nostro caro amico James e ricordargli che siamo tutti qui. Lo siamo sempre stati e lo saremo sempre. E so che i fan di Dawson's Creek la pensano allo stesso modo”.