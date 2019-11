The Walking Dead: un nuovo trailer svela il titolo del secondo spin-off

News Serie TV

La seconda serie del franchise arriverà nella primavera 2020.

Una notizia inaspettata ha colto di sorpresa i fan di The Walking Dead durante il midseason finale della decima stagione andato in onda domenica sera negli Stati Uniti. In una pausa pubblicitaria AMC ha trasmesso un nuovo trailer della seconda serie del franchise rivelandone il titolo: The Walking Dead: World Beyond.

La Trama di The Walking Dead: World Beyond

La nuova serie sarà ambientata in Nebraska dieci anni dopo l'apocalisse zombie. Il racconto sarà incentrato sulla vita di un gruppo di adolescenti della prima generazione di persone cresciute dopo l'evento catastrofico. Alcuni diventeranno eroi, altri cattivi. Ma ognuno di loro cambierà per sempre, sia nel bene che nel male. Al centro della storia ci saranno due personaggi femminili.

Il cast di The Walking Dead: World Beyond

Il trailer svela che una delle protagoniste sarà Julia Ormond che interpreterà Elizabeth, una leader carismatica dotata di una grande, sofisticata e formidabile forza. Nel cast principale ci sono anche Aliyah Royale (The Red Line) nel ruolo di Iris, Alexa Mansour nel ruolo di Hope, Annet Mahendru (The Americans) nei panni di Huck, Nicolas Cantu che sarà Elton, Hal Cumpston che sarà Silas e Nico Tortorella (Younger, The Following) nel ruolo di Felix.

Il trailer di The Walking Dead: World Beyond

Nel nuovo trailer del secondo spin-off di The Walkind Dead una voce femminile introduce la storia: "La fine del mondo è stata il nostro inizio", spiega. Ma non solo. Nella clip si vede anche lo stesso elicottero con il simbolo a tre anelli che aveva rapito Rick Grimes in The Walking Dead; lo stesso elicottero spuntato anche nella stagione più recente di Fear the Walking Dead quando Althea aveva incontrato uno dei piloti, sembrati tutt'altro che amichevoli.

Quando esce The Walking Dead: World Beyond

La seconda serie del franchise, creata da Scott M. Gimple e da Matt Negrete (che sarà lo showrunner) debutterà su AMC nella primavera 2020. In Italia sarà disponibile in contemporanea con gli Stati Uniti in streaming su Amazon Prime Video che ne ha acquistato i diritti.