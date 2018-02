The Walking Dead: Un altro pesante addio nel cast?

Se lo scorso dicembre avete visto l'episodio che ha concluso la prima parte della stagione 8 di The Walking Dead saprete che il prossimo, in onda su Fox il 26 febbraio, come sempre a meno di 24 ore dagli Stati Uniti, sarà l'ultimo a coinvolgere Chandler Riggs, membro storico del cast, interprete fin dal debutto di Carl, il figlio di Rick. O meglio, dovrebbe. Mentre il produttore esecutivo Robert Kirkman suggerisce in un'intervista con Comic Book che potrebbe ancora non essere finita per Carl ("Non è ancora morto. Potrebbe non morire. Non si sa mai", sono state le sue esatte parole), stando ad alcune considerazioni riportate anche dall'autorevole Deadline i prossimi episodi di The Walking Dead potrebbero essere gli ultimi anche per Lauren Cohan, l'attrice interprete fin dalla seconda stagione di Maggie.

Uno dei volti più amati dello zombie drama di AMC, negli ultimi giorni Cohan ha ricevuto quasi una mezza dozzina di offerte per un ruolo in altrettanti pilot. Nulla di inconsueto né di inopportuno pur essendo lei la star di un altro show. Tutto ciò, oltre a renderla una delle attrici più ricercate di questa stagione dei pilot (qui il nostro speciale), rammenta che il suo contratto scadrà al termine dell'ottava stagione, e non essendo stato ancora rinnovato, nulla le impedirebbe di firmare con qualcun altro. C'è dell'altro. Stando ad alcuni rumor, per restare Cohan ha chiesto ai produttori di The Waling Dead l'equiparazione salariale con le co-star Andrew Lincoln e Norman Reedus (interpreti di Rick e Daryl rispettivamente), pagati molto più di tutte le colleghe. La sua richiesta è stata però respinta, perché questi ultimi coinvolti nello show più di qualunque altro attore. AMC le ha offerto un modesto aumento di stipendio in cambio di un contratto a lungo termine, ma questa volta è stata lei a fare un passo indietro.

Al momento, sembra che né la rete abbia messo nero su bianco una nuova proposta né le due parti abbiano avuto ulteriori colloqui. Contrattualmente libera, Cohan sta prestando attenzione alle offerte che le sono state fatte, alle quali si prevede se ne aggiungeranno altre nei prossimi giorni, e particolarmente affascinata da alcune, avrebbe già fissato degli incontri. Chiaramente, sentendo di essere essenziale per lo show, questa potrebbe essere solo una strategia per ottenere condizioni contrattuali quanto più possibile vicine alle sue richieste. A maggior ragione, fonti vicine alla produzione escludono (quasi) categoricamente la possibilità che l'attrice possa non tornare nella già annunciata nona stagione.