Pilot 2018: Le Serie TV che (forse) vedremo

La strada verso la stagione 2018-19 comincia qui! Anche quest'anno sono numerosi i progetti cui alcuni tra gli sceneggiatori e produttori più affermati e acclamati stanno lavorando sperando diventino le novità della prossima stagione televisiva. Questa è solo una parte delle idee che negli ultimi mesi le cinque principali realtà televisive statunitensi - ABC, CBS, FOX, NBC e The CW - si sono accaparrate a suon di offerte. In altre parole, quei progetti che sono stati capaci di convincere queste ultime a tal punto da incoraggiarle a produrne il primo episodio, quello che nel gergo televisivo viene chiamato pilot. Fino alla prima metà di maggio, quando ci si riunirà a New York per presentare la nuova offerta agli Upfront, raccoglieremo in questo speciale costantemente aggiornato i profili di tutti i pilot in produzione alle reti, segnalando di volta in volta le serie ordinate ufficialmente. Ricordiamo che, prima degli Upfront, cui daremo ampio spazio con diversi speciali, seguirà un ulteriore approfondimento con il quale seguiremo la "situazione rinnovi" attraverso il nostro celebrato termometro.

ABC

Drama

FALSE PROFITS

Trama: Descritto come un incrocio tra la serie Desperate Housewives e il film del 1992 Americani, il dramedy segue un gruppo di donne squattrinate dell'Arizona mentre si fa strada verso il vertice del mondo spietato di una multinazionale dell'industria cosmetica.

Team: S/PE Kayla Alpert (Sweet Valley High); PE Jason Reed, Sabrina Wind

Studio: ABC Studios

TAKE TWO - Ordinata

Trama: Ella (Rachel Bilson, OC), ex star di una serie poliziesca di successo, è uscita da poco dalla riabilitazione dopo una sbornia di proporzioni epiche. Nel disperato tentativo di rimettere in carreggiata la sua carriera, Ella si avvicina a un fico e tosto investigatore privato di nome Eddie (Eddie Cibrian, CSI: Miami). Un lupo solitario inizialmente irritato dal ruolo di baby-sitter, ben presto Eddie si vede particolarmente stimolato dalla presenza della donna, giacché può attingere alle sue capacità recitative e alle conoscenze acquisite vestendo i panni di una detective in 200 episodi di una serie tv. Quando poi la stampa parla del ruolo avuto da Ella nella soluzione di un caso di alto profilo, Eddie si ritrova pieno di clienti pronti ad assumere la coppia.

Cast: Rachel Bilson, Eddie Cibrian

Team: S/PE Andrew Marlowe, Terri Edda Miller (Castle); PE Rola Bauer, Tim Halkin

Studio: ABC Studios

THE ROOKIE - Ordinata

Trama: John Nolan (Nathan Fillion, Castle) è la matricola più anziana del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. A un'età in cui ci si aspetta che qualcuno sia al culmine della sua carriera, Nolan ha deciso di lasciarsi alle spalle la sua esistenza tranquilla in una piccola città e trasferirsi a L.A. per inseguire il suo sogno di essere un poliziotto. Ora, circondato da matricole molto più giovani di lui, Nolan deve affrontare questo capitolo della sua vita tra pericoli, battute e situazioni imprevedibili, determinato a riuscire nel proprio intento.

Cast: Nathan Fillion

Team: S/PE Alexi Hawley (Castle); R/PE Liz Friedlander; PE Mark Gordon (Criminal Minds), Nicholas Pepper, Michelle Chapman, Jon Steinberg, Nathan Fillion

Studio: ABC Studios

Comedy

SENZA TITOLO di KENYA BARRIS - Ordinata

Trama: Un padre in difficoltà, sospettoso e irritato interpretato dal veterano di 30 Rock Alec Baldwin, un tempo una star del piccolo schermo, va a vivere con la figlia progressista, la sua fidanzata e il bambino che stanno crescendo insieme.

Cast: Alec Baldwin

Team: S/PE W/EP Kenya Barris (Black-ish), Julie Bean (Grown-ish)

Studio: ABC Studios

SENZA TITOLO di TIM DOYLE

Trama: Ambientata negli Anni '70, ruota attorno a una famiglia cattolica irlandese con un papa della classe operaia, una mamma tradizionalista e otto figli chiassosi, alle prese con i cambiamenti grandi e piccoli di uno dei decenni più turbolenti della storia americana.

Team: S/PE Tim Doyle (L'uomo di casa)

Studio: ABC Studios

CBS

Drama

MURDER

Trama: Nuova interpretazione del genere investigativo, esplora il crimine attraverso le prospettive uniche e spesso contrapposte di poliziotti e assassini, testimoni e vittime, amici e familiari. Girata come un documentario, la serie accompagna lo spettatore attraverso il cammino emozionante dell'indagine, permettendogli di discernere la verità e giudicare la colpevolezza o innocenza dei sospettati.

Team: S/PE Amanda Green (Lethal Weapon); PE Dan Lin

Studio: CBS Television Studios, Warner Bros. Television

Comedy

HISTORY OF THEM

Trama: Una commedia romantica semi-autobiografica, racconta come due amici, Luna (Ana Villafañe) e Adam, si incontrano e si innamorano. A narrare la storia è la loro futura figlia, usando come guida i profili social (Instagram, Twitter e Facebook) della coppia.

Cast: Ana Villafañe, Lisa Vidal (Being Mary Jane), Felix Solis (Ten Days in the Valley), Amit Shah

Team: S/PE Gloria Calderon Kellett (Giorno per giorno), R/PE Pamela Fryman (How I Met Your Mother); PE Marc Provissiero

Studio: CBS Television Studios, Sony Pictures Television

I MOM SO HARD

Trama: Basata sull'omonima webserie di successo, segue due donne (Kristin Hensley e Jen Smedley, le stesse protagoniste della webserie) mostrare come la loro amicizia vive in parallelo con i loro ruoli di mogli e madri.

Cast: Kristin Hensley, Jen Smedley

Team: S/PE Michelle Nader (2 Broke Girls), Kristin Hensley, Jen Smedley; PE Rob Thomas (iZombie), Danielle Stokdyk, Dan Etheridge

Studio: CBS Television Studios, Warner Bros. Television

FOX

Drama

MIXTAPE

Trama: Un romantico musical drama su un gruppo eterogeneo di personaggi interconnessi nella Los Angeles di oggi visto attraverso la lente della musica che definisce ciascuno di loro. La serie esplora le diverse fasi dell'amore, chiedendosi se il tempo può guarire un cuore spezzato e se l'amore resistere alle tragedie della vita.

Team: S/PE Josh Safran (Quantico, Smash); PE Megan Ellison, Sue Naegle

Studio: 20th Century Fox Television

Comedy

COOL KIDS

Trama: Descritta come una storia di liceali con protagonisti un gruppo di 70enni, la comedy segue tre amici (David Alan Grier, Leslie Jordan e Martin Mull) i quali si considerano i pezzi grossi della casa di riposo in cui vivono. Questo fino a quando non sono messi in discussione dall'ultima arrivata (Vicki Lawrence), un tipo ribelle pronto a sfidare la loro posizione.

Cast: Vicki Lawrence (The Carol Burnett Show), David Alan Grier (The Carmichael Show), Leslie Jordan (Will & Grace), Martin Mull (Sabrina, vita da strega)

Team: S Charlie Day, Paul Fruchbom; R/PE Don Scardino; PE Kevin Abbott, Charlie Day, Rob McElhenney, Glenn Howerton; Nick Frenkel

Studio: 20th Century Fox Television

OUR PEOPLE

Trama: Basata sulla serie israeliana Nevsu: A Young Multi-Cultural Couple, la comedy ruota attorno a un uomo la cui magniloquente famiglia di origini africane non possiede un termine per identificare il concetto di "privacy", e sulla sua fidanzata cresciuta in una famiglia del Midwest, che prova a costruire una vita normale con tutti loro anche se nessuno possa concordare su cosa voglia dire "normale".

Team: S/PE Vali Chandrasekaran (Modern Family); PE Lee Daniels (Empire), Pam Williams, Marc Velez, Yossi Vassa, Shai Ben-Atar, Liat Shavit

Studio: 20th Century Fox Television

REL

Trama: Lil Rel, un uomo sprezzante e di successo che vive secondo il codice "credi sempre in te stesso e grandi cose accadranno", vede tutto quello in cui crede messo alla prova quando scopre che sua moglie ha una relazione con il suo barbiere. Dopo il divorzio, Lil cerca di rifarsi una vita come padre single a distanza nel South Side di Chicago, andando in cerca dell'amore, del rispetto e... di un nuovo barbiere.

Cast: Lil Rel Howery (The Carmichael Show)

Team: S/PE Kevin Barnett, Josh Rabinowitz (The Carmichael Show), Lil Rel Howery; PE Mike Scully, Jerrod Carmichael (The Carmichael Show)

Studio: 20th Century Fox Television

NBC

Drama

IN BETWEEN LIVES

Trama: Una misteriosa giovane donna usa con riluttanza il suo dono della chiaroveggenza per aiutare un detective, un veterano del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, e un ex membro dell'FBI caduto in disgrazia a risolvere i casi più inquietanti e difficili in città. Tra le abilità della donna c'è anche quella di vedere e parlare con i morti, in cerca d'aiuto per i loro problemi irrisolti, che le piaccia o no.

Team: S/PE Moira Kirland (Madam Secretary); PE David Heyman, Nancy Cotton

Studio: Universal Television

THE ENEMY WITHIN

Trama: Un thriller investigativo ambientato nel mondo del controspionaggio, si concentra sull'ex agente della CIA Erica Wolfe, la più famosa traditrice della storia moderna e la donna più odiata in America, che l'FBI rilascia da una prigione di massima sicurezza per farsi aiutare a fermare alcuni dei più pericolosi atti di spionaggio che minacciano gli Stati Uniti.

Team: S/PE Ken Woodruff (The Mentalist); PE Vernon Sanders

Studio: Universal Television

THE VILLAGE

Trama: Nonostante le differenze di età, razza, cultura e stile di vita, i residenti di un condominio di Manhattan scoprono che più le loro vite si intrecciano più le loro connessioni diventano complesse e avvincenti, dimostrando così che le sfide della vita sono affrontate meglio al fianco della tua famiglia, anche se messa insieme strada facendo. Tra i condomini ci sono un veterano di guerra, un'adolescente incinta e sua madre single, un poliziotto con un inaspettato interesse amoroso, una donna con un terrificante segreto sul marito da nascondere e un giovane avvocato il cui nonno potrebbe essere il migliore e peggiore coinquilino nel quale abbia mai sperato.

Team: S/PE Mike Daniels (Sons of Anarchy)

Studio: Universal Television

SPIN-OFF di BAD BOYS

Trama: Uno spirito libero, l'ex agente della DEA Syd Burnett (Gabrielle Union, che riprende il ruolo interpretato nel film Bad Boys II), ha un nuovo inizio professionale come detective della polizia di Los Angeles. Accanto a Nancy McKenna, una mamma che non può fare a meno di guardare con grande invidia alla libertà di Syd, queste due donne hanno stili di vita e metodi diversi, ma il pieno controllo del loro ruolo in questo procedurale ricco d'azione.

Cast: Gabrielle Union (Being Mary Jane)

Team: S/PE Brandon Sonnier, Brandon Margolis (The Blacklist); PE Jerry Bruckheimer (CSI), Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Jeff Gaspin, Jeff Morrone, Doug Belgrad, Gabrielle Union

Studio: Sony Pictures Television

SENZA TITOLO di DAVID SCHULNER & PETER HORTON

Trama: Ispirata dalle memorie del Dott. Eric Manheimer Twelve Patients: Life & Death at Bellevue Hospital, il medical drama ruota attorno al nuovo direttore del Bellevue Hospital, il cui approccio anticonformista stravolge lo status quo mentre si dà la priorità alla cura del paziente. Situato a Manhattan, il Bellevue è l'unico ospedale al mondo in grado di occuparsi di malati di Ebola, di prigionieri di Rikers Island e del Presidente degli Stati Uniti d'America allo stesso tempo.

Team: S/PE David Schulner (Emerald City); R/PE Peter Horton (Grey's Anatomy)

Studio: Universal Television

The CW

Drama

WAYWARD SISTERS

Trama: Spin-off di Supernatural incentrato sull'amato personaggio di Jody Mills (Kim Rhodes), segue un gruppo di giovani donne tormentate, tutte rimaste orfane a causa di tragedie che hanno a che fare col soprannaturale, ergersi a nuova forza suprema contro il male sotto la formazione e protezione dello sceriffo Mills.

Cast: Kim Rhodes, Briana Buckmaster, Kathryn Newton, Katherine Ramdeen, Clark Backo, Yadira Guevara-Prip

Team: S/PE Robert Berens (Supernatural), Andrew Daab; PE Robert Singer, Phil Sgriccia, Robert Berens

Studio: Warner Bros. Television

Legenda: S = Sceneggiatore, PE = Produttore esecutivo, R = Regista