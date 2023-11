The Walking Dead: The Ones Who Live, il sequel con Rick e Michonne si mostra in un nuovo teaser trailer

News Serie TV

AMC ha annunciato finalmente la data di debutto della nuova serie: 25 febbraio 2024.

La scorsa notte, in occasione del finale di Fear the Walking Dead, la rete americana AMC ha offerto al pubblico di The Walking Dead una nuova anteprima dell'attesissimo sequel incentrato sugli amati personaggi di Rick e Michonne, The Ones Who Live, annunciandone finalmente la data di debutto: 25 febbraio 2024 (negli Stati Uniti, ovviamente, mentre in Italia nessuno dei sequel è stato ancora proposto sorprendentemente). Il teaser trailer di pochi secondo entra ancora più in profondità nella nuova storia, svelando anche le nuove ambientazioni e i nuovi personaggi, incluso uno interpretato dal veterano di Lost Terry O'Quinn.

The Walking Dead: The Ones Who Live, come continua la storia

The Walking Dead: The Ones Who Live racconta un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Tenuti lontani dalla distanza. Dai fantasmi di ciò che erano. Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti... e, fondamentalmente, una guerra contro i vivi. Riusciranno a trovarsi l'un l'altra e ciò che erano in una situazione diversa da qualsiasi altra abbiano mai conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l'altro, sono ancora vivi o scopriranno che anche loro sono "morti che camminano"? Le risposte arriveranno, promette Andrew Lincoln nella clip. Danai Gurira aggiunge: "Queste due persone sono così potenti, e insieme, è pazzesco. Questo è un amore folle".

Dalle notizie precedenti sappiamo che il sequel riporta Pollyanna McIntosh nel ruolo di Jadis da lei interpretato non solo in The Walking Dead ma anche nello spin-off World Beyond. O'Quinn veste i panni di un personaggio misterioso di nome Beale, un uomo con il basco e armato di spada. A loro si aggiungono la Lesley-Ann Brandt di Lucifer nel ruolo di Pearl Thorne, un membro della Repubblica Civica, e Matt Jeffries in quello di Nat. Appaiono inoltre almeno altri tre personaggi dei quali al momento non si conosce alcun dettaglio.