The Walking Dead: Svelato il personaggio protagonista del crossover con Fear the Walking Dead

Uno dei protagonisti di The Walking Dead, Lennie James farà un passo indietro entro la fine dell'ottava stagione attualmente in onda per unirsi al cast dello spin-off prequel Fear the Walking Dead nel suo prossimo quarto ciclo di episodi. Sarà dunque lui, interprete fin dal primo episodio di Morgan Jones, il primo sopravvissuto incontrato da Rick dopo essersi svegliato dal coma, il protagonista dell'annunciato crossover tra i due zombie drama di AMC.

A rivelarlo è stato lo stesso James durante la puntata di Talking Dead in onda negli Stati Uniti la scorsa notte. "Sì, sono io. Mi unisco al cast di Fear the Walking Dead" ha detto l'attore, ammettendo di esserne stato "sorpreso". Poi ha aggiunto: "La parte più difficile è stata lasciare The Walking Dead - lasciare quel cast, quelle persone. [Ma] non vedo l'ora di esplorare Morgan in un modo completamente diverso, con personaggi diversi, in un posto diverso".

In un comunicato, il produttore esecutivo di The Walking Dead Scott Gimple ha dichiarato: "Anche se James sarà in Fear, ha molte storie in The Walking Dead. L'arco di Morgan nell'ottava stagione lo posiziona nella storia di Fear. È stato anche importante vedere il mondo e i personaggi di Fear attraverso occhi nuovi e familiari".

La programmazione dell'ottava stagione di The Walking Dead proseguirà su Fox con un nuovo episodio ogni lunedì alle ore 21:00 fino all'11 dicembre, e riprenderà all'inizio del prossimo anno dopo la consueta pausa invernale. A questa seguirà su Mtv la quarta stagione di Fear the Walking Dead.