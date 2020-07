The Walking Dead, primo ingresso nel cast della stagione 11: Margot Bingham sarà...

News Serie TV

Lo zombie drama tornerà entro la fine dell'anno, prima con il finale posticipato a causa dell'emergenza sanitaria.

In attesa di poter mettere gli occhi sul finale della decima stagione, rinviato a causa dell'emergenza Coronavirus, dietro le quinte di The Walking Dead si lavora al ciclo di episodi che lo seguirà, l'undicesimo, come conferma l'ingaggio dell'attrice di New Amsterdam Margot Bingham per un ruolo potenzialmente prominente.

The Walking Dead 11: Il personaggio di Margot Bingham

Vista anche in She's Gotta Have It e Boardwalk Empire, Bingham vestirà i panni di un personaggio i cui dettagli non sono stati resi noti. Tuttavia, come riportato da Deadline, dovrebbe trattarsi di Stephanie, una figura misteriosa della quale i fan di The Walking Dead hanno già udito la voce nella stagione 10, doppiata in quell'occasione proprio dalla Bingham. Una sopravvissuta di Charleston, nella Virginia Occidentale, l'enigmatica Stephanie si è collegata via radio con Eugene (Josh McDermitt), riuscendo a scatenare qualcosa dentro di lui al punto da spingerlo a mettersi in viaggio con Ezekiel, Yumiko e la nuova arrivata Princess per incontrarla.

Chiaramente i lettori del fumetto conoscono molto bene il personaggio di Stephanie. Se TWD non prenderà le distanze da quanto già raccontato, e non sarebbe la prima volta, la donna servirà a introdurre nella serie il Commonwealth, l'enorme comunità che nell’opera di Robert Kirkman occupa uno spazio importante. Ad avvalorare l'ipotesi che Bingham interpreterà Stephanie ci sono poi le recenti dichiarazioni della showrunner Angela Kang, secondo le quali nella stagione 11 le ambientazioni torneranno più urbane e meno rurali.

AMC non ha annunciato ancora una data per l'episodio A Certain Doom, atteso indicativamente per l'ultimo quadrimestre dell'anno. Con ogni probabilità, assisteremo anche a uno slittamento della nuova stagione, prevista inizialmente per ottobre. In Italia, nelle ultime due settimane Fox ha proposto gli episodi della decima che non erano stati doppiati sempre a causa della crisi sanitaria, episodi ora disponibili in streaming su NOW TV.