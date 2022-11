The Walking Dead: Norman Reedus anticipa che nel finale "muoiono tutti", ma è davvero così?

News Serie TV

L'ultimo episodio della serie tv di successo in streaming su Disney+ lunedì 21 novembre.

Mancano due settimane e un solo episodio al finale di The Walking Dead. Fa più paura dell'apocalisse zombie, ma siamo più vecchi di 12 anni da quando abbiamo visto il vice sceriffo Rick Grimes svegliarsi in quel letto d'ospedale. Il 20 novembre, in Italia il giorno successivo in streaming su Disney+, una delle serie di maggior successo dell'ultimo decennio, anche tra le più criticate, soprattutto per certe scelte creative, saluterà il pubblico con un finale che il direttore creativo del franchise Scott M. Gimple ha detto sarà "un remix" di quanto accaduto nel fumetto di Robert Kirkman, conclusosi nel 2019.

Come sarà in finale di The Walking Dead?

"È come un remix", ha detto Gimple a Entertainment Weekly. "Alcune cose sono state semplicemente remixate, il che penso sia fantastico, perché sebbene abbia adorato la fine del fumetto possiamo vederne un'altra versione, perché è un nostro dovere". In sostanza, gli eventi si svolgono in modo nuovo, pur mantenendo lo spirito del fumetto. "La storia è ancora quella davvero cool di Robert Kirkman e racconta la sua storia, ma in un modo molto diverso e con un finale diverso. È lo stesso, ma differente". E ha aggiunto: "Si conclude con un finale davvero definitivo sia per la serie sia per ogni singolo personaggio".

Sul canto del cigno di The Walking Dead si è espresso anche il protagonista Norman Reedus, interprete sin dalla prima stagione del sopravvissuto Daryl Dixon: "Ci sono alcuni momenti che sono super tristi. E poi alcuni momenti che vi faranno dire 'C***o sì, che gruppo!". Ci saranno persone che urleranno 'Dai!'. Ci saranno molte urla di quel genere in tv. Siamo andati alla grande negli ultimi otto episodi, quindi c'è molta adrenalina. Tante emozioni. Tanta paura. Ci sono tutte le cose che vorreste in un finale, di sicuro. Succedono molte cose. Alcuni dei gruppi tirano fuori un coraggio che non immaginate, il che è fantastico. E ci sono dei set enormi - enormi set cinematografici pazzeschi. E poi muoiono tutti. No, scherzo!".

Un finale ma anche un inizio

Ovviamente dobbiamo aspettarci molti caduti nell'ultima ora, ma come hanno suggerito le notizie recenti, anche molti sopravvissuti di prestigio. Sicuramente né Daryl né i personaggi di Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, Maggie Greene e Negan, perderanno la vita, perché se è vero che The Walking Dead sta per fare l'inchino, è altrettanto noto che il franchise si espanderà ulteriormente con un paio di nuovi spin-off sequel.

Daryl Dixon vedrà l'omonimo personaggio affrontare un livello completamente nuovo di apocalisse zombie e mondo impazzito quando lascia gli Stati Uniti d'America, attraversa l'Atlantico e arriva in Francia. Qui incontra Isabelle (Clémence Poésy, Il serpente dell’Essex), una giovane donna, membro di un gruppo religioso progressista, che unisce le forze con lui in un viaggio attraverso il Paese che la porterà ad affrontare il suo oscuro passato a Parigi. The Walking Dead: Dead City, invece, seguirà Maggie e Negan in una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma molto tempo fa. Quello che i due trovano è una città fatiscente, stipata di morti e abitanti che hanno reso New York City il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, meraviglia e terrore.

Entrambe le serie andranno in onda nel 2023 e non saranno le sole a continuare le storie di The Walking Dead. L'iniziale progetto di portare al cinema tre film dedicati al personaggio di Rick Grimes è stato trasformato in una miniserie di sei episodi il cui compito sarà dare una adeguata conclusione non solo alle storie di Rick ma anche a quelle della sua amata Michonne, riunendoli potenzialmente ai loro figli, Judith e R.J. Andrew Lincoln e Danai Gurira riprenderanno i due ruoli, lasciati rispettivamente nel quinto episodio della stagione 9, nel quale un'esplosione su un ponte ha portato la famiglia e gli amici di Rick a credere che sia stato ucciso, e invece è stato trovato da Jadis/Anne e portato in un luogo relativamente sicuro dall'esercito della Repubblica Civica, e nel tredicesimo episodio della stagione 10, nel quale Michonne ha lasciato il gruppo per cercare il suo amore perduto, credendo che possa non essere morto come tutti pensano.