The Walking Dead: Le prime foto di Lennie James nel crossover con Fear the Walking Dead

Come annunciato un paio di mesi fa, Morgan Jones, il personaggio interpretato da Lennie James, sarà l'anello di congiunzione tra gli universi di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, che si scontreranno nel primo crossover tra i due zombie drama di AMC atteso per la primavera. Morgan lascerà The Walking Dead nell'ultimo episodio dell'ottava stagione, e si trasferirà in Fear the Walking Dead, diventandone un membro del cast regolare nella quarta stagione. Entertainment Weekly ha diffuso le prime foto che ritraggono Morgan in questa particolare circostanza.

"Quando Morgan Jones farà il suo ingresso nel mondo di Fear the Walking Dead porterà avanti il viaggio da lui iniziato nel primo episodio di The Walking Dead", ha spiegato alla rivista il nuovo showrunner Andrew Chambliss. "Ian [Goldberg] e io siamo grandi fan del personaggio da quando Lennie James lo ha interpretato per la prima volta, tornando poi nella terza stagione, e diventando infine un membro del cast regolare nella sesta. Quando lo abbiamo incontrato per la prima volta, ci ha impressionato scoprire quando gli importasse del personaggio e quanto fosse importante per lui portare Morgan in posti che non avevamo mai visto prima. È stata una grande sfida, ed è ciò che speriamo di fare con il personaggio - portarlo in posti che gli saranno accessibili solo entrando in contatto con i personaggi di Fear. Lo cambieranno. E, allo stesso tempo, lui cambierà loro".

I restanti episodi dell'ottava stagione di The Walking Dead andranno in onda su AMC dal 25 febbraio e in Italia su Fox dal giorno successivo. Una data per la quarta stagione di Fear the Walking Dead non è stata invece ancora annunciata.