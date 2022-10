The Walking Dead: Lauren Cohan spera di interpretare Maggie per sempre

News Serie TV

Disponibile da oggi su Disney+ il primo degli ultimi 8 episodi. Ma dietro le quinte si lavora già al dopo.

Il momento a lungo atteso (e da molti sperato) è arrivato: a partire da oggi, lo zombie drama The Walking Dead è in onda - in Italia in streaming su Disney+ - con gli ultimi otto episodi. Un finale che non sarà una fine, perché il franchise di successo continuerà a vivere con diversi sequel, uno dei quali racconterà il prossimo capitolo della storia di Maggie Greene, l'amato personaggio interpretato da Lauren Cohan. In un'intervista con Entertainment Weekly, l'attrice si è detta entusiasta dello spin-off, le cui riprese sono cominciate in New Jersey, un territorio nuovo per The Walking Dead.

A proposito di The Walking Dead: Dead City

Trattandosi di un sequel, The Walking Dead: Dead City (fino a poco fa conosciuta con il titolo Isle of the Dead) seguirà l'improbabile coppia formata da Maggie e Negan (Jeffrey Dean Morgan) in una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma molto tempo fa. Mentre suggerisce che entrambi sopravvivranno al finale di The Walking Dead, e questo pone qualche dubbio sulle tempistiche del suo annuncio, la nuova serie fonderà il vecchio, ciò che conosciamo di questi personaggi e della loro storia, con il nuovo. "Saremo con un intero gruppo di nuove persone", ha anticipato Cohan. "Questi sono personaggi con i quali siamo stati per molto tempo, ma ora lo facciamo in questo scenario completamente nuovo, New York, che è così bello".

Ovviamente, quell'"improbabile" sta a ricordare che Maggie e Negan non sono due alleati canonici. I due sono partiti dal punto più basso, quando lui ha ucciso il marito di lei con la sua mazza da baseball spinata. Il fatto che Maggie non abbia mai chiesto vendetta è sorprendente. E che i due siano finiti col lavorare insieme incredibile. Ma questo non significa che tutto andrà liscio tra di loro, come dimostrano certamente alcune immagini trapelate dal set, nelle quali Maggie tiene un coltello al collo di Negan. "Non si tratta solo delle complessità di Maggie e Negan", ha spiegato Cohan parlando della dinamica tra il duo. "Si tratta delle complessità dello spazio tra queste due persone e il modo in cui saranno costrette ad affrontare i modi in cui sono così diversi e i modi in cui potrebbero non essere così diversi. Questo per me è stato assolutamente corroborante".

Maggie per sempre

A parte una breve pausa durante la nona stagione per girare Whiskey Cavalier di ABC, Cohan indossa i panni di Maggie dal lontano 2011 e con The Walking Dead: Dead City potrebbe farlo ancora per molto tempo. Nonostante questo, non sembra affatto stanca. "Quando le persone mi dicono 'Wow, fai quello show da così tanto tempo', io rispondo: 'E spero di farlo per sempre'", ha raccontato. "Stavamo facendo alcune cose nella nuova serie in cui io e Jeff eravamo con altri due personaggi. L'ho guardato un attimo ed è stato come dirsi 'Eccolo. Ecco il cuore di tutto questo'. Qualunque cosa lo show abbia sempre chiesto a tutti noi, vedere come avremmo risposto a una vita simile continua a essere così interessante da guardare per me".