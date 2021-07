The Walking Dead: La prima foto di Pamela Milton, personaggio chiave della stagione 11

News Serie TV

Il nuovo personaggio è interpretato dalla veterana di The Blacklist Laila Robins. Diffusa anche la prima foto di Lance Hornsby.

Non lasciate che quel sorriso vi inganni. Del resto, la parola Governatore non ha mai portato fortunata ai sopravvissuti di The Walking Dead. In attesa del debutto il 23 agosto su Disney+ dell'undicesima e ultima stagione, lo zombie drama svela in un paio di scatti due degli altri nuovi personaggi che incontreremo nei prossimi episodi. Una delle foto ritrae Pamela Milton, la governatrice della mega-comunità del Commonwealth interpretata dalla veterana di The Walking Dead Laila Robins, figura chiave nelle vicende che concludono la storia concepita da Robert Kirkman.

The Walking Dead: La stagione 11 e i nuovi personaggi

L'ultima volta, abbiamo lasciato Alexandria gravemente compromessa dopo la carneficina e la devastazione causate dai Sussurratori. Ora tutti coloro che ci vivono lottano per fortificarla e sfamare il suo crescente numero di abitanti, inclusi i sopravvissuti alla caduta del Regno e all'incendio di Hilltop - insieme a Maggie e al suo nuovo gruppo, i Custodi. Alexandria ha in definitiva più persone di quante ne possa sfamare e proteggere. Una situazione terribile, mentre le tensioni per gli eventi passati aumentano e l'autoconservazione affiora in superficie all'interno delle sue mura devastate.

I sopravvissuti devono procurarsi più cibo mentre cercando di rimettere Alexandria in piedi prima che crolli come innumerevoli altre comunità che hanno incontrato nel corso degli anni. Ma dove? E come? Più sfiniti e affamati che mai, dovranno scavare più a fondo per trovare la forza per salvaguardare la vita dei propri figli, anche a costo di perdere la propria. Fortunatamente per loro, una luce (o almeno così sembrerebbe) appare in fondo al tunnel: il Commonwealth, una rete di colonie tecnologicamente avanzata di cui Pamela è la l'astuta ma nevrotica governatrice e Mercer (interpretato da Michael James Shaw) il capo delle forze armate, un sopravvissuto forte e duro il cui taglio di capelli à la Mr. T e la cui armatura rossa sono un riflesso della sua posizione di potere

Se Mercer è apparso nei teaser trailer diffusi nelle settimane scorse, quella qui in alto è invece la prima foto a ritrarre Josh Hamilton (Tredici) nei panni di Lance Hornsby, il contabile del Commonwealth, scortato da un soldato ben armato. Non si conosce ancora, invece, il nome dell'attore che interpreterà Sebastian, il figlio viziato di Pamela, un altro personaggio chiave di queste ultime storie.