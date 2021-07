The Walking Dead 11: Il teaser trailer della stagione finale svela Mercer

News Serie TV

La prima parte del capitolo conclusivo in onda in Italia su Fox dal 23 agosto.

Manca poco più di un mese al ritorno in tv di The Walking Dead. Il 22 agosto (come di consueto, il giorno successivo in Italia su Fox), un po' in anticipo sulla solita tabella di marcia dopo la programmazione disordinata dell'ultimo anno a causa della pandemia di Covid-19, potremo finalmente mettere gli occhi sulla prima parte dell'undicesima e ultima stagione, che tra le altre cose introdurrà uno dei personaggi più amati del fumetto di Robert Kirkman e una figura chiave nelle storie che esattamente due anni fa lo hanno concluso. Stiamo parlando di Mercer, interpretato da Michael James Shaw, splendido nella sua iconica armatura rossa nel teaser trailer diffuso dalla rete americana AMC.

The Walking Dead 11: Chi è Mercer?

Mercer è un sopravvissuto forte e duro il cui taglio di capelli à la Mr. T e la cui armatura sono un riflesso della sua posizione di potere. Infatti, la sua esperienza nei Marine lo ha reso senza troppe difficoltà il capo delle forze armate del Commonwealth, la rete di colonie tecnologicamente avanzata (almeno nel mondo post-apocalittico di TWD) che sarà introdotta nella stagione 11. Alcune delle sue milizie (misteriosi soldati muniti di un'armatura bianca) ci sono state presentate negli episodi aggiuntivi della stagione 10 (insieme alle altre nove ora disponibili in streaming su Disney+), ma c'è ancora molto da sapere, soprattutto ora che Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess sono tenuti da loro prigionieri.

La trama della stagione 11

Nei precedenti episodi di The Walking Dead, i sopravvissuti hanno affrontato demoni del passato e combattuto nuove minacce, con amicizie e relazioni messe alla prova dal crescente danno collaterale che è l'apocalisse. Gravemente compromessa, Alexandria è ben poco della casa che era un tempo dopo la carneficina e la devastazione causate dai Sussurratori. Ora tutti coloro che ci vivono lottano per fortificarla e sfamare il suo crescente numero di abitanti, inclusi i sopravvissuti alla caduta del Regno e all'incendio di Hilltop - insieme a Maggie e al suo nuovo gruppo, i Custodi. Alexandria ha in definitiva più persone di quante ne possa sfamare e proteggere. Una situazione terribile, mentre le tensioni per gli eventi passati aumentano e l'autoconservazione affiora in superficie all'interno delle sue mura devastate.

I sopravvissuti devono procurarsi più cibo mentre cercando di rimetterla in piedi prima che crolli come innumerevoli altre comunità che hanno incontrato nel corso degli anni. Ma dove? E come? Più sfiniti e affamati che mai, dovranno scavare più a fondo per trovare la forza per salvaguardare la vita dei propri figli, anche a costo di perdere la propria. Tuttavia, fortunatamente per loro, c'è una luce in fondo al tunnel: il Commonwealth.