The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan non ha apprezzato il finale di Negan

L'attore rivela che vedere Negan con una nuova moglie senza raccontare come e perché lo ha lasciato deluso.

Jeffrey Dean Morgan non ha digerito facilmente il modo in cui è stata conclusa la storia del suo personaggio, Negan, in The Walking Dead. Durante l'ultima puntata del podcast Let's Talk Off Camera di Kelly Ripa, l'attore, in questi giorni tornato nei panni del villain nel nuovo spin-off sequel The Walking Dead: Dead City, ha detto che alla fine della stagione 11 avrebbe preferito di gran lunga vedere Negan "incamminarsi verso il tramonto" anziché sposarsi improvvisamente.

The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan sul finale di Negan

"Sai, non so se si sarebbe sposato di nuovo, e hanno fatto sposare Negan alla fine di The Walking Dead", ha detto Jeffrey Dean Morgan. "Non abbiamo mai visto la storia di come abbia incontrato questa persona e del motivo per cui l'abbia sposata, il che mi ha lasciato deluso, perché credo che fosse molto innamorato di sua moglie, Lucille, e tutto quello che aveva fatto era stato condizionato da lei".

Per chi non lo ricordasse, prima dell'apocalisse, Negan era sposato con una donna di nome Lucille, interpretata in alcuni flashback della stagione 10 di The Walking Dead da Hilarie Burton, moglie di Morgan nella vita reale. In quell'occasione si era scoperto che Lucille stava lottando contro un cancro quando aveva deciso di togliersi la vita, tornando come zombie. Negan aveva così dato fuoco alla loro casa, dando il nome di sua moglie alla sua iconica mazza da baseball chiodata.

La storia di Negan continua in The Walking Dead: Dead City

Tuttavia, diversamente da quello che accade nel fumetto di Robert Kirkman, la stagione dopo Negan ha deciso di sposare una donna di nome Annie, interpretata da Medina Senghore, la quale l'ultima volta aspettava un figlio da lui. Nel primo episodio di The Walking Dead: Dead City si scopre invece - attenzione alle anticipazioni! - che Annie non è più con Negan e lui non vuole spiegare il motivo a Maggie (Lauren Cohan), con la quale stringe un patto per salvare il figlio di lei, Hershel, rapito durante un attacco a Hilltop dal Croato (Željko Ivanek), una vecchia conoscenza di Negan con un conto in sospeso che viva a Manhattan. Si scopre inoltre che l'uomo ha preso con sé una ragazzina, Ginny (Mahina Napoleon), la quale ha smesso di parlare dopo un evento particolarmente traumatico, e che sta fuggendo da Perlie Armstrong (Gaius Charles), sceriffo di una nuova ed estesa federazione di comunità nota come New Babylon.