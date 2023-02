The Walking Dead, iniziate le riprese dello spin-off con Rick e Michonne: Le prime foto dal set

News Serie TV

Riprese al via nel New Jersey. La miniserie arriverà in tv nel 2024.

Le mani di Rick Grimes e Michonne sono tornate a stringersi, almeno dietro le quinte della miniserie sequel di The Walking Dead a loro dedicata. Il profilo Twitter del franchise ha annunciato che Andrew Lincoln e Danai Gurira, i loro interpreti, sono tornati insieme sul set per l'inizio delle riprese in New Jersey la scorsa settimana, condividendo anche un paio di foto.

The Walking Dead: Cosa sappiamo della miniserie con Rick e Michonne

Scritta dal direttore creativo del franchise Scott M. Gimple e da lui prodotta a livello esecutivo insieme con i due protagonisti, la miniserie non ha ancora un titolo, si compone di 6 episodi, arriverà in tv su AMC nel 2024 e presenta l'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato, separati dalla distanza, con una forza inarrestabile. I fantasmi di ciò che erano un tempo, Rick e Michonne vengono gettati in un altro mondo, fondato su una guerra contro i morti... e contro i vivi. "Riusciranno a trovare l'un l'altra e loro stessi in un luogo e in una situazione diversi da qualsiasi altra abbiano mai conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Senza l'altro, sono ancora vivi o scopriranno di essere anche loro morti che camminano?", chiede AMC nella descrizione della miniserie.

Andrew Lincoln and @DanaiGurira are back on set!



The next chapter of Rick and Michonne's story begins... pic.twitter.com/eG14tWr2Xc — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) February 21, 2023

L'ultima volta che abbiamo visto Rick e Michonne, la storia di The Walking Dead stava volgendo al termine. Lo scorso novembre, negli ultimi istanti del finale della serie, i due personaggi sono riapparsi in luoghi e apparentemente anche in periodi diversi, mentre scrivevano una lettera nello stesso diario. Rick era scalzo e indossava un paio di jeans e una giacca militare della Repubblica Civica. Aveva messo gli stivali, il diario e il telefono rotto in una borsa e l'aveva gettata lontano, su una barca, per evitare che fossero confiscati da un elicottero della stessa CRM in avvicinamento. "Sei stato localizzato e ti ordiniamo di arrenderti. Rimani fermo e con le mani alzate" lo avevano intimato dal mezzo, prima di aggiungere: "Dai Rick. È come ti ha detto lei. Non c'è scampo per i vivi". Altrove, Michonne era vestita come una sorta di samurai, con la stessa borsa e gli stessi oggetti di Rick; indizi che la stavano guidando nel suo viaggio per trovare il marito. Lei aveva scritto a Judith, la figlia dell'uomo, dicendole di ricordare quello che entrambi le avevano detto e di portarlo nel cuore. Ovvero: "Noi siamo quelli che vivono".