The Walking Dead, in arrivo un mega-crossover tra tutte le serie? La risposta del produttore

A pochi giorni dal debutto nel nuovo sequel The Ones Who Live, Scott M. Gimple affronta la possibilità di un evento alla Avengers: Endgame tra le serie del franchise.

Sebbene in Italia sia ancora tutto inedito, ormai dovreste saperlo: The Walking Dead è tutt'altro che finita. Diversi personaggi dello zombie drama terminato nel 2022 dopo undici stagioni si sono avventurati verso nuove terre, diventando i protagonisti di una serie di spin-off sequel. Prima è arrivato Dead City, con Maggie e Negan. Poi è stato il turno di Daryl Dixon, incentrato sull'omonimo personaggio. Ed è atteso per il 25 febbraio The Ones Who Live, con i redivivi Rick e Michonne. Separati dal destino e alle prese con battaglie diverse, arriverà un giorno in cui tutti loro, ed eventualmente anche i sopravvissuti delle altre serie del franchise, si riuniranno in quello che potrebbe essere un epico crossover? La domanda è stata posta da TVLine al direttore creativo Scott M. Gimple. Ecco cos'ha risposto.

The Walking Dead: Un crossover tra tutte le serie?

"Sogno di fondere il tutto...", ha detto Scott M. Gimple al sito in occasione del TCA press tour invernale prima di aggiungere un ancora più allettante "e ho seminato qualche briciola per questo". E ha continuato: "Sono entrato [in The Walking Dead] nella seconda stagione come fan del fumetto e come fan della serie tv, e anche all'epoca avevo questi sogni, questi desideri, queste cose che volevo fare con la storia. E in realtà [uno spin-off su] Rick e Michonne era uno di questi, a cui ho fatto cenno silenziosamente [nel dodicesimo episodio della stagione 3] Ripulire".

Un'allusione, racconta Gimple, che non è passata del tutto inosservata. "Come sceneggiatore che fa parte di uno staff pensi 'La farò franca?'. Anche sul set, Danai [Gurira, interprete di Michonne] disse: 'Ho capito cosa stai facendo', e io risposi 'Shhh!'. Non sapevo se sarei stato in grado di raccontare quella storia. Devi essere flessibile, devi avere questo reticolo di percorsi che si biforcano e svoltano" quando necessario. "Perciò, quando si tratta di qualcosa come [un evento crossover alla Avengers: Endgame tra tutte le serie], sì, sogno di fondere tutto insieme. Ma non si sa mai esattamente quando e come, per una serie di ragioni".

"Dead City è uno show vibrante, Daryl è uno show vibrante, The Ones Who Live lo è...", ha concluso il responsabile del franchise. "Dirò soltanto che sto costruendo questi percorsi, ma lungo la strada potrebbe esserci ogni sorta di svolta che lo cambierà. Quindi immagino che la risposta sia sì...?".

Sia Dead City che Daryl Dixon sono state rinnovate da AMC per una seconda stagione. The Ones Who Live è stata concepita per essere una miniserie (dopo essere stata pensata come una serie di film), ma lo stesso Gimple, che è lo showrunner del nuovo sequel, non ha escluso la possibilità di una seconda stagione. "Tutto è possibile - anche se Rick morisse nell'ultimo episodio, tutto è possibile", ha detto al press tour. "Al momento siamo concentrati su questo. Ma tutto si è svolto in modo così sorprendente: c'erano tutti questi piani, e poi il mondo è cambiato e noi abbiamo modificato quei piani".