The Walking Dead: Il teaser trailer dei 6 episodi bonus

La stagione 10 prosegue con sei episodi extra, in onda in Italia dal 1° marzo su Fox.

C'è ancora del buono nel mondo di The Walking Dead? Nel teaser trailer con il quale AMC ricorda che tra poche settimane il popolare zombie drama tornerà in tv con sei episodi bonus, una sorta di appendice della decima stagione, Gabriel sostiene di sì, aggiungendo che "dobbiamo solo cercarlo". Chiaramente, trattandosi di una realtà post-apocalittica, tra il dire e il trovare ci sarà di mezzo il male. Tanto male.

The Walking Dead: Come continua la stagione 10

Sebbene la decima stagione di The Walking Dead si sia conclusa lo scorso ottobre, sette mesi più tardi del previsto a causa della solita, maledetta pandemia di Covid-19, sei episodi extra - in Italia in onda su Fox e in streaming su NOW TV dal 1° marzo - daranno un seguito a quelle storie in attesa di tempi migliori per la produzione dell'undicesima e ultima stagione (lunga ben 24 episodi). Alla ripartenza, il personaggio interpretato da Seth Gilliam e i suoi amici proveranno a rimettersi in forze dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato sulla loro scia. Gli anni di lotta peseranno su di loro mentre i traumi del passato affioreranno, mettendo a nudo i loro lati più vulnerabili. Mentre metteranno in dubbio la loro umanità, lo stato della della loro comunità e l'equilibrio della loro mente, la domanda diventerà: troveranno la forza interiore per perseverare con le loro vite, amicizie e unioni?

Tra le guest star di quest'ultima tappa della stagione 10 troveremo il veterano di Scorpion Robert Patrick nei panni di Mays, un personaggio che non è presente nei fumetti di Robert Kirkman; Hilarie Burton (One Tree Hill) di Lucille, la moglie defunta di Negan (Jeffrey Dean Morgan) dalla quale prende il nome l'iconica mazza spinata del villain riformato; e Okea Eme-Akwari (Cobra Kai) di Elijah, l'uomo mascherato che abbiamo visto con Maggie (Lauren Cohan) nell'ultimo episodio.