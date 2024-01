The Walking Dead: Il primo trailer del sequel The Ones Who Live mostra Rick di nuovo in azione contro gli zombie

News Serie TV

La nuova serie debutterà il 25 febbraio, ma non in Italia, dove nessuno dei sequel dello zombie drama ha trovato ancora una collocazione.

The Walking Dead, la serie tv che è finita senza esserlo davvero, sta per tornare sugli schermi per raccontare ai suoi numerosi fan un altro pezzo di storia rimasto in sospeso. Il 25 febbraio debutterà negli Stati Uniti The Walking Dead: The Ones Who Live, terzo sequel della serie post-apocalittica, incentrato sugli amati personaggi di Rick Grimes e Michonne, interpretati nuovamente da Andrew Lincoln e Danai Gurira. Che fine hanno fatto? Sono riusciti a ritrovarsi? Queste sono solo alcune delle domande a cui la nuova serie darà una risposta. E in attesa che ciò avvenga, la rete americana AMC ne ha servito una lunga anteprima attraverso il primo trailer.

La trama di The Walking Dead: The Ones Who Live

Stando alla descrizione ufficiale, The Walking Dead: The Ones Who Live racconta un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato, separati dalla distanza, da una forza inarrestabile e dagli echi dei loro sé stessi passati. Mentre Rick e Michonne affrontano un mondo plasmato da una guerra contro i morti e contro i vivi, sorgono domande sul loro legame, la loro identità e la loro sopravvivenza. Riusciranno a ritrovarsi e ritrovare se stessi in una situazione diversa da qualsiasi altra abbiano mai conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l'altro, sono ancora vivi o scopriranno che anche loro sono "morti che camminano"?

Il trailer mostra Michonne continuare il suo viaggio per trovare il marito Rick. È intenzionata ad andare a nord, ma qualcuno la avverte che non è la mossa migliore, e il motivo potrebbe essere la gigantesca orda di camminatori che si trova di fronte. Nel frattempo, Rick è in una base militare straordinariamente attrezzata e reattiva alla minaccia zombie. Tuttavia, il tempo che lui e Michonne hanno trascorso nel mondo esterno sembrerebbe aver annebbiato il loro pensiero, mentre nuovi personaggi intorno a loro - interpretati da Terry O'Quinn (Lost), Lesley-Ann Brandt (Lucifer) e Matt Jeffries - cercano di portarli sulla loro strada.