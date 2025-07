The Walking Dead: Dead City rinnovata per una terza stagione

News Serie TV

The Walking Dead: Dead City tornerà in tv - in Italia su Sky e in streaming su NOW - con una terza stagione! Lo spin-off annuncia anche un nuovo showrunner.

Per Maggie Greene non è ancora il momento di tirare un sospiro di sollievo: altre difficili prove l'attendono in The Walking Dead: Dead City ora che il drama post-apocalittico nato da una costola della conclusa The Walking Dead è stato rinnovato per una terza stagione. L'annuncio è arrivato nella settimana di debutto dello spin-off in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un doppio episodio.

The Walking Dead: Dead City continua con un nuovo showrunner

È stato annunciato nel frattempo che, a partire dalla terza stagione, l'ideatore Eli Jorné non sarà più lo showrunner di The Walking Dead: Dead City, sostituito dal co-produttore esecutivo della serie ammiraglia Seth Hoffman. "Siamo grati a Eli per le due stagioni di Dead City che hanno portato la storia di questi personaggi iconici verso nuove ed entusiasmanti direzioni e hanno ampliato questo universo fiorente introducendo un nuovo angolo dell'apocalisse zombie", ha dichiarato il capo di AMC Dan McDermott in un comunicato. "Mentre continuiamo a creare nuove storie per una fanbase appassionata, siamo lieti di avere un veterano di The Walking Dead come Seth al timone di una nuova stagione, insieme agli straordinari Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, che introdurrà nuovi avversari e alleanze e spingerà i confini della relazione conflittuale tra Maggie e Negan".

Come rivela la sinossi ufficiale, nella prossima stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, Maggie e Negan metteranno finalmente da parte le loro divergenze per costruire la prima comunità fiorente a Manhattan dopo l'apocalisse. Ma quando in città inizia a diffondersi il caos, sono costretti a chiedersi: hanno imparato dalle loro vecchie ferite o il loro oscuro passato - Negan è l'assassino del marito di Maggie, Glenn - segnerà la rovina dell'intera città? Questo rinnovo segue quello dell'altro sequel The Walking Dead: Daryl Dixon, anch'esso per un terzo ciclo di episodi, con i primi due già disponibili su Sky e NOW.