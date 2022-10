The Walking Dead: Dead City, Maggie e Negan ai ferri corti nelle prime foto dello spin-off sequel

News Serie TV

La nuova serie debutterà negli Stati Uniti il prossimo aprile.

Mentre The Walking Dead si avvia alla conclusione dopo 11 stagioni di successo (gli ultimi episodi sono in streaming su Disney+ ogni lunedì fino al 21 novembre), il franchise si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua storia con The Walking Dead: Dead City, primo di una serie di sequel del quale l'americana AMC ha diffuso le prime foto ufficiali al Comic-Con di New York. E una mostra l'improbabile coppia protagonista venire subito ai ferri corti.

La trama di The Walking Dead: Dead City

In onda con i sei episodi della prima stagione dal prossimo aprile, The Walking Dead: Dead City seguirà Maggie e Negan (interpretati nuovamente da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan) in una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma molto tempo fa. Quello che i due trovano è una città fatiscente, stipata di morti e abitanti che hanno reso New York City il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, meraviglia e terrore. Sebbene in TWD i due abbiano imparato a fidarsi un po' l'una dell'altro, non c'è dubbio che le tensioni perdureranno in questa loro nuova avventura. Dopotutto, Negan ha ucciso il marito di Maggie, brutalmente, e questo non è qualcosa che si può dimenticare.

Il cast di Dead City include anche il veterano di Friday Night Lights Gaius Charles nel ruolo di Perlie Armstrong, un sopravvissuto e padre di famiglia sicuro di sé, spietato e inflessibile nella ricerca di ciò che crede sia giustizia. In un paio di foto appaiono inoltre Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam) nei panni di un certo Jano e Maggie in compagnia di un barista interpretato da Charlie Solis. A loro si aggiungono Karina Ortiz (Orange Is the New Black), Mahina Napoleon (NCIS: Hawai'i), Jonathan Higginbotham (The Blacklist) e Zeljko Ivanek (Madam Secretary).