The Walking Dead: Dead City, il trailer ufficiale del nuovo spin-off ambientato a Manhattan

News Serie TV

La nuova serie andrà in onda negli Stati Uniti su AMC dal 18 giugno.

Com'è l'apocalisse zombie fuori dalla Georgia? Il franchise di successo The Walking Dead torna a raccontarlo - meglio e più di prima - con un nuovo ciclo di spin-off sequel in arrivo nelle prossime settimane, il primo dei quali The Walking Dead: Dead City, ambientato a Manhattan. Con Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan di nuovo nei panni di Maggie e Negan, la serie andrà in onda negli Stati Uniti dal 18 giugno. Ora è possibile gustarsi il trailer ufficiale.





The Walking Dead: Dead City, come continua la storia

Rispettivamente il personaggio più amato e più odiato di The Walking Dead, in The Walking Dead: Dead City, Maggie e Negan raggiungono una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma molto tempo fa. Ciò che trovano è una città fatiscente, stipata di morti e abitanti che hanno reso New York City il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, meraviglia e terrore. Il motivo di questa loro "trasferta", e il fatto che la affrontino insieme, è presto spiegato: durante un raid, un uomo molto cattivo ha messo le mani su Hershel, il figlio di Maggie e Glenn. Negan, il responsabile della brutale morte di Glenn, è la chiave per riaverlo indietro, perché ha un conto in sospeso con l'uomo. Tuttavia, come i fan di TWD ricorderanno, Maggie e Negan sono acerrimi nemici e questa convivenza forzata non sarà per nulla facile.

L'apparente villain di Dead City, noto come Il Croato, ha il volto del vincitore dell'Emmy Željko Ivanek (Damages). Il resto del cast include il veterano di Friday Night Lights e Grey's Anatomy Gaius Charles nei panni di Perlie Armstrong, un padre di famiglia devoto, sicuro di sé, spietato e inflessibile nella ricerca di ciò che crede sia giustizia, Jonathan Higginbotham (Shining Vale) di Tommaso, Mahina Napoleon (NCIS: Hawai'i) di Ginny, Trey Santiago-Hudson di Jano, Charlie Solis (Shattered) del Barista e Michael Anthony (Saints & Sinners) di Luther.