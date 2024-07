The Walking Dead: Dead City, il teaser trailer della stagione 2 riunisce Negan e Lucille

News Serie TV

Lo spin-off sequel tornerà in onda sull'americana AMC nel 2025.

La seconda stagione di The Walking Dead: Dead City, primo dei tre spin-off sequel di The Walking Dead prodotti dalla rete americana AMC (tutti ancora inediti in Italia), si è mostrata in un teaser trailer in occasione del Comic-Con di San Diego. Tra le altre cose, l'anteprima riporta nelle mani del Negan cattivo la sua iconica Lucille, la mazza da baseball avvolta nel filo spinato chiamata come la sua defunta moglie. Chiaramente non si tratta di quella Lucille, che come ricorderete è stata data alle ceneri nella decima stagione della serie originale, ma di un'arma tutta nuova.

The Walking Dead: Dead City, nuove aggiunte al cast della stagione 2

Durante il panel è stato annunciato che la stagione 2 di The Walking Dead: Dead City arriverà sui teleschermi il prossimo anno e introdurrà diversi nuovi personaggi. Il veterano di Animal Kingdom Jake Weary interpreterà Christos, mentre Keir Gilchrist (Atypical), Dascha Polanco (Orange Is the New Black) e Pooya Mohseni (Law & Order: Unità Speciale) saranno rispettivamente Benjamin Pierce, il maggiore Lucia Narvaez e Roksana. I quattro si aggiungono al precedentemente annunciato Kim Coates (Sons of Anarchy), scelto per un ruolo non meglio precisato al quale però potrete dare un primo sguardo nel teaser trailer.

Con Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan nuovamente nei panni di Maggie e Negan, The Walking Dead: Dead City vede i due raggiungere una Manhattan post-apocalittica dopo che un uomo molto cattivo, conosciuto come il Croato (Željko Ivanek), rapisce Hershel, il figlio di Maggie e del defunto Glenn. Il criminale ha un conto in sospeso con Negan, e pur essendo quest'ultimo responsabile della morte di Glenn, una riluttante Maggie gli propone un accordo in cambio del suo aiuto per riportare Hershel a casa.