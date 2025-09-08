The Walking Dead: Daryl Dixon, su Sky e in streaming su NOW la stagione 3: Il "viaggio" di Daryl continua in Spagna

News Serie TV

The Walking Dead: Daryl Dixon torna in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con i nuovi episodi della terza stagione. Ecco cosa ci aspetta.

Daryl Dixon continua il suo viaggio in Europa. Tutto molto bello, se non fosse che anche questa parte di mondo sta affrontando una terrificante apocalisse zombie. Tuttavia, questa volta almeno può contare sulla persona di cui si fida di più. Da oggi, in esclusiva su Sky e NOW Daryl Dixon in streaming solo su NOW, prosegue - in contemporanea con gli Stati Uniti con un nuovo episodio ogni lunedì - la storia dell'amato guerriero solitario di The Walking Dead, nella terza stagione dello spin-off a lui dedicato The Walking Dead: Daryl Dixon. In questi nuovi sette episodi, i suoi tentativi di tornare a casa, dalle persone che ama, dopo essere finito in Francia, lo conducono in una terra nuova. Carol, la fedele compagna di quasi ogni sua battaglia per la sopravvivenza, è di nuovo al suo fianco, ma la loro inaspettata deviazione finisce da una parte con l'allontanarli dalla strada maestra e dall'altra con l'avvicinarli ad altre situazioni mutevoli e sconosciute. Perché, come ormai dovreste sapere, ogni angolo del loro pericoloso mondo cela personaggi con le proprie storie che hanno trovato il loro modo di andare avanti, le quali faranno tutto il necessario per proteggerlo. Non è detto, però, che tutto il male verrà per nuocere!

Il "viaggio" di Daryl Dixon fa una deviazione in Spagna

Dopo aver lasciato la Francia nell'ultimo episodio della stagione precedente e dopo un'altra tempesta in mare aperto, Daryl e Carol (interpretati come sempre da Norman Reedus e Melissa McBride), convinti che sarebbe stato in Inghilterra che avrebbero risolto tutti i loro problemi, si ritrovano nuovamente stranieri in una terra straniera. Naufragati in Spagna, con poco più di un barattolo di hot dog a ricordare loro da dove vengono e dove vogliono tornare, i due amici si imbattono in una nuova cultura e un nuovo stile di vita, oltre che in nuovi sopravvissuti molto interessanti. Il duo cerca rifugio e sicurezza in quello che sembra un villaggio pacifico. Per un po' la vita sembra tornare a sorridergli. Ma se 15 anni di The Walking Dead ci hanno insegnato qualcosa, è che la calma nasconde sempre un pericolo.

L'accoglienza della comunità di Solaz Del Mar non è delle migliori; comprensibile per qualcuno di cui non si conosce nulla, soprattutto non si conoscono le vere intenzioni. Daryl e Carol, in cerca di aiuto, si imbattono subito in Fede, il leader del posto interpretato dallo spagnolo Óscar Jaenada (Luis Miguel - La serie). Un uomo complicato, Fede diventa molto presto un antagonista. "Non è così che inizia, ma sta cerando di guidare questa comunità e tenerla unita", ha spiegato l'ideatore della serie David Zabel a TV Insider. "In un certo senso, lui ha stretto un patto con il diavolo, che è qualcosa che iniziamo a scoprire abbastanza presto. Ha una grande storia personale, che è emozionante, ma si ritrova in guerra con questi forestieri, Daryl e Carol". Un aspetto interessante, che rappresenta una novità rispetto a ciò che abbiamo visto in passato nel franchise, è che a Solaz Del Mar le cose non vengono tenute nascoste ma si svolgono alla luce del sole. Questo, chiaramente, non significa però che agli ultimi arrivati - a uno di loro in particolare - la natura di questo accordo per la sopravvivenza possa andare bene.

Spazio per i sentimenti?

Nel frattempo, il trailer ufficiale della penultima stagione (sì, The Walking Dead: Daryl Dixon è stata recentemente rinnovata per una quarta e ultima stagione, la quale però non sarà la fine delle storie di questi personaggi) ha lasciato intendere che, dopo la storia d'amore sfortunata tra Daryl e Isabelle negli episodi precedenti, questa volta possa essere Carol a provare sentimenti che forse credeva di aver dimenticato. Nell'anteprima, il personaggio condivide un momento di tenerezza con un uomo interpretato da Eduardo Noriega (Now and Then), un'altra aggiunta al cast regolare. Si tratta di Antonio, il padre di Roberto (Hugo Arbués, La cattedrale del mare), un giovane profondamente innamorato di Justina (Candela Saitta, Máxima), la nipote di Fede. Un amore il loro che avrà conseguenze di vasta portata per tutta la stagione.

"Hanno qualcosa in comune", ha rivelato McBride a Entertainment Weekly. "Vedremo quali sono questi denominatori comuni tra i due. Hanno anche un percorso molto simile, sebbene pensi che si stiano insegnando qualcosa a vicenda. Che stiano imparando l'uno dall'altra". Il produttore esecutivo Scott M. Gimple, arrivato per la prima volta sul set in Europa per lavorare da vicino alla terza stagione dopo essere stato impegnato con The Walking Dead: The Ones Who Live, anch'essa disponibile su Sky e NOW con l'altro spin-off The Walking Dead: Dead City e tutte le stagioni della serie originale, ha confermato: "È un momento tenero. Cosa significa? E cosa significa per Carol, anche in generale in questo mondo, essere un po' più leggera e avere quel peso alleggerito? Quali possibilità si aprono? Credo che Antonio potrebbe essere una di queste possibilità".