The Walking Dead: Daryl Dixon rinnovata per una quarta e ultima stagione, ma non sarà la fine della storia di Daryl

Al Comic-Con di San Diego, AMC ha annunciato la conclusione di The Walking Dead: Daryl Dixon con la quarta stagione e ha mostrato il trailer ufficiale della terza in arrivo a settembre.

Al panel di The Walking Dead: Daryl Dixon al Comic-Con di San Diego, la rete americana AMC ha annunciato che lo spin-off sequel di The Walking Dead incentrato sull'amato personaggio interpretato da Norman Reedus, che negli ultimi episodi ha ritrovato la Carol di Melissa McBride, sua fidata compagna nell'apocalisse zombie, è stato rinnovato per una quarta stagione, prima del debutto della terza - previsto negli Stati Uniti per il 7 settembre. Questi altri otto episodi, la cui produzione comincerà a fine mese in Spagna, saranno gli ultimi della serie, sebbene non saranno la fine della storia di Daryl.

The Walking Dead: Daryl Dixon verso il gran finale: Le dichiarazioni

"Dopo una lunga chiacchierata, tre settimane fa abbiamo iniziato a lavorare alla quarta stagione", ha rivelato lo showrunner David Zabel. "Sarà una stagione gigantesca. Faremo otto episodi [due in più rispetto alle precedenti], il che è fantastico... e ci permetterà di completare la storia di Daryl e Carol in Spagna. Sarà molto emozionante e potente. Completerà anche questa parte del viaggio dei personaggi, l'avventura europea, quindi sarà l'ultima stagione di questa interazione della serie. E poi, cosa riservi il futuro a questi personaggi, lo vedremo. Sono sicuro che ce ne siano molti, e ne parliamo sempre, ma sarà la quarta e ultima stagione".

All'incontro con i fan, Reedus ha detto invece: "Il finale è molto specifico. David ha fatto un ottimo lavoro nel delineare questi due personaggi, le loro storie e la loro relazione. Ed è agrodolce in molti modi". McBride ha aggiunto che c'è ancora "molta storia da raccontare, un cast e una troupe fenomenali stanno lavorando sodo alla stagione finale e siamo tutti molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto". Successivamente, attraverso un comunicato, Reedus ha espresso la sua gratitudine ai fan affermando: "Il vostro amore e il vostro sostegno hanno reso ogni momento degno di essere vissuto. Questo finale non è solo una conclusione, è una celebrazione di ciò che abbiamo condiviso insieme. Continuate a coltivare questo amore: il viaggio di Daryl è tutt'altro che finito".

Il trailer ufficiale della terza stagione

In occasione della convention californiana, AMC ha diffuso anche il trailer ufficiale dell'imminente terza stagione. L'anteprima mostra Daryl e Carol nel Regno Unito dopo aver lasciato la Francia. Qui fanno la conoscenza dell'"ultimo inglese in Inghilterra", interpretato da Stephen Merchant. Purtroppo, la spedizione in barca del trio non va come sperato, finendo col farli naufragare in Spagna. Mentre Daryl e Carol lottano per ritrovare la via di casa, nel Commonwealth, il percorso li porta sempre più fuori strada, conducendoli attraverso terre lontane con situazioni sconosciute e in continua evoluzione, mentre assistono ai vari effetti dell'apocalisse zombie.