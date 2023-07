The Walking Dead: Daryl Dixon arriva a Parigi nel nuovo teaser trailer dello spin-off

News Serie TV

AMC annuncia che la nuova serie tv andrà in onda negli Stati Uniti dal 10 settembre.

Continua il viaggio di Daryl Dixon attraverso una Francia post-apocalittica nei teaser trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon, secondo spin-off sequel della serie di successo The Walking Dead, che AMC ha appena annunciato andrà in onda negli Stati Uniti dal 10 settembre. La nuova clip, mostrata come sempre durante il nuovo episodio di The Walking Dead: Dead City, mostra il personaggio interpretato da Norman Reedus raggiungere la capitale, Parigi, con tanto di Torre Eiffel ridotta in un ammasso di ferraglia.

The Walking Dead: Cosa ci fa Daryl Dixon in Francia?

"Mi chiamo Daryl Dixon. Se non torno, voglio che sappiano che ci ho provato", dice il protagonista nell'anteprima di pochi secondi. Si tratta della stessa registrazione vocale ascoltata in un precedente teaser trailer, nella quale Daryl precisa di venire dal Commonwealth, in America, di essere andato in cerca di qualcosa e di aver trovato solo guai. Il suo arrivo a Parigi, navigando lungo la Senna, lascia immaginare - come la storia di The Walking Dead insegna molto bene - una città pericolosa sia per la presenza di un gran numero di camminatori, e una delle nuove foto ufficiali mostra Daryl impegnato in un devastante conflitto a fuoco con loro, sia di gruppi armati più o meno organizzati. Ma sembra che potrà contare su più di un nuovo alleato.

Le immagini ritraggono, in alcuni casi per la prima volta, alcuni degli altri membri del cast di The Walking Dead: Daryl Dixon - Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi. La prima interpreta Isabelle, una giovane donna, membro di un gruppo religioso progressista, con la quale Daryl unisce le forze nel suo viaggio in cerca di risposte, mentre quest'ultima affronta un oscuro passato. Nagaitis è invece Quinn, il proprietario di un nightclub clandestino di Parigi chiamato Demimonde, diventato una figura potente dopo l'apocalisse zombie. Poco o nulla si sa invece degli altri personaggi, inclusa l'apparente minacciosa figura con le sembianze di Levi, Codron.