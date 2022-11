The Walking Dead: Chandler Riggs è apparso nel finale, ve ne siete accorti?

News Serie TV

L'attore, interprete in passato di Carl Grimes, nascosto in una delle ultime scene della serie.

Nell'episodio che domenica scorsa ha concluso The Walking Dead dopo 11 stagioni se ne sono viste e sentite di ogni, anche di personaggi che pensavamo non avremmo rivisto mai più nella fortunata serie post-apocalittica. Ricordando che, se non avete visto ancora il finale (in Italia disponibile in streaming su Disney+), quanto segue potrebbe rovinarvi il divertimento, abbiamo già parlato dell'ultimissima sequenza con Andrew Lincoln e Danai Gurira di nuovo nei panni di Rick Grimes e Michonne; un ponte con la loro miniserie sequel in uscita nel 2023. Inoltre, durante quella stessa sequenza, si sono sentite le voci degli altri amati ex membri del cast Steven Yeun, Laurie Holden, Michael Cudlitz e Sonequa Martin-Green unirsi al loro mantra "Noi siamo quelli che vivono". Mentre un altro momento di cui potreste non esservi accorti ha coinvolto Chandler Riggs, interprete del defunto Carl Grimes, il primogenito di Rick, fino all'ottava stagione.

The Walking Dead: Chandler Riggs è apparso nel finale

L'ultima scena a Hilltop ha visto Maggie (Lauren Cohan) dire a Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride): "Parlo del futuro. C'è molto da scoprire lì fuori. E credo che sia arrivato il momento di farlo". Il chiaro riferimento e agli altri due spin-off che coinvolgeranno i tre personaggi - Daryl Dixon e The Walking Dead: Dead City, ambientati rispettivamente a Parigi e Manhattan. Tuttavia, i tre non sono i soli ad apparire sullo schermo in quel momento chiave. Come rivelato dalla Cohan a Entertainment Weekly, "Chandler era nella scena a Hilltop. Era sullo sfondo, nei panni di un contadino".

Il ritorno di Chandler Riggs: Com'è successo?

Come ciò sia successo lo ha spiegato la showrunner Angela Kang: "Chandler Riggs era in città e ha chiesto semplicemente di venire a salutare gli amici. Mi sono divertita un mondo a stare con lui sul set, ed è stato davvero bello vederlo. A un certo punto, stavamo girando queste scene e avevamo bisogno di alcune comparse, così [il regista e produttore esecutivo] Greg [Nicotero] ha detto: 'Be', vuoi provarci? Vai lì! Metterti dietro'". Nicotero ha ricordato: "Quello era il nostro ultimo giorno di riprese. Non era pianificato. Non credo nemmeno che lo abbiamo vestito. Penso che indossasse semplicemente quello che indossava quando è venuto sul set. Credo che gli abbiamo dato un cappello per mascherarlo un po'". Ed è così che è andata, come dimostra la foto qui in alto.

"È stato grandioso", ha commentato Riggs. "Cercano di nasconderlo nella scena, ma ho continuato a provare a muovere la testa per attirare l'attenzione del pubblico, permettergli di dire 'Ehi, c'è Chandler laggiù!'. Cosa che non credo nessuno voleva che facessi, ma che ho pensato fosse divertente, quindi ho continuato a provare a farlo".