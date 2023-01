The Walking Dead: Andrew Lincoln e Danai Gurira di nuovo insieme per lo spin-off con Rick e Michonne

News Serie TV

Il sequel, uno dei tre in produzione, arriverà in tv più tardi quest'anno.

The Walking Dead sarà anche terminata, ma ci sono ancora un sacco di altre storie da raccontare, inclusa quella delle sorti di Rick Grimes e Michonne, gli amati personaggi interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira. L'inizio dell'anno nuovo li ha riuniti, anche con il direttore creativo del franchise e produttore esecutivo Scott M. Gimple, come mostrano le foto condivise dalla Gurira su Instagram. L'occasione è stata un passaggio della pre-produzione della miniserie spin-off che nel 2023 li vedrà di nuovo protagonisti, progetto che al momento non ha ancora un titolo.

The Walking Dead: Andrew Lincoln e Danai Gurira riuniti

"Lo spin-off dei Richonne. 2023. La pre-produzione è in pieno svolgimento. Ci stiamo arrivando!", ha scritto Gurira nella didascalia. Lei e Lincoln si erano già riuniti quest'estate al Comic-Con di San Diego, quando era stato annunciato che il prossimo capitolo della storia di Rick sarà raccontato con una miniserie sequel e non più con un ciclo di film, e che avrebbe coinvolto anche Gurira, di nuovo nei panni della letale Michonne. Proprio per questo motivo, in quell'occasione i produttori l'avevano descritta come "un'epica e folle storia d'amore". E Gimple aveva aggiunto: "Queste sono due persone che sono state lontane per molto tempo. Hanno vissuto intere altre esistenze e devono ritrovare se stesse, oltre che l'un l'altra".

Nelle puntate precedenti

Chi ha concluso The Walking Dead saprà che Rick e Michonne sono apparsi già negli ultimissimi istanti dell'episodio finale, creando così un ponte con lo spin-off. I due se ne erano andati rispettivamente nel quinto episodio della stagione 9, quando un'esplosione su un ponte aveva portato la famiglia e gli amici di Rick a credere che fosse rimasto ucciso, e invece era stato trovato da Jadis/Anne e portato in un luogo relativamente sicuro dall'esercito della Repubblica Civica, e nel tredicesimo episodio della stagione 10, quando Michonne aveva lasciato il gruppo per cercare il suo amore perduto, credendo che possa non essere morto come tutti pensano. Nel finale, sono riapparsi separatamente, in luoghi e apparentemente anche in periodi diversi, mentre scrivevano una lettera nello stesso diario.

Rick era scalzo e indossava un paio di jeans e una giacca militare della Repubblica Civica. Lo avevamo visto mettere gli stivali, il diario e il telefono in una borsa e gettarla lontano, su una barca, per evitare che fossero confiscati da un elicottero della stessa CRM in avvicinamento. "Sei stato localizzato e ti ordiniamo di arrenderti. Rimani fermo e con le mani alzate" lo avevano intimato dal mezzo, prima di aggiungere "Dai Rick. È come ti ha detto lei. Non c'è scampo per i vivi". Michonne si trovava invece in un altro luogo, vestita come una sorta di samurai, con la stessa borsa e gli stessi oggetti di Rick; indizi che la stavano guidando nel suo viaggio per trovare il marito. Lei aveva scritto a Judith, la figlia dell'uomo, dicendole di ricordare quello che entrambi le avevano detto e di portarlo nel cuore: "Noi siamo quelli che vivono".