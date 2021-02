The Walking Dead, al via le riprese della stagione finale: La prima foto dal set rivela da dove si ripartirà

News Serie TV

Il grand finale della serie tv di successo andrà in onda solo nel 2022.

L'inizio della fine è arrivato anche per The Walking Dead. Il popolare zombie drama di AMC basato sul già concluso fumetto di Robert Kirkman, la serie che nell'ultimo decennio ha rivoluzionato la narrativa televisiva e infranto ogni record di ascolto, ha battuto nella giornata di ieri il primo ciak della sua undicesima e ultima stagione, come rivela un tweet condiviso dal profilo ufficiale della serie, il quale permette anche di ammirare un carbonizzato angolo del set.

Come i fan ricorderanno, nella stagione precedente Beta (Ryan Hurst) ha guidato la sua orda di zombie e i Sussurratori verso Alexandria, saccheggiata e distrutta al loro arrivo. L'immagine ritrae ciò che rimane del mulino a vento della città dopo che è stato dato alle fiamme.

L'undicesima stagione, che sarà preceduta dai sei episodi bonus della decima in onda in Italia su Fox dal 1° marzo, è attesa in tv per l'autunno e si comporrà di ben 22 episodi (e non più 24 come precedentemente annunciato) in onda tra quest'anno e il 2022. Questo non sarà tuttavia un addio per il franchise. In aggiunta a Fear the Walking Dead e al più recente The Walking Dead: World Beyond, AMC ha ordinato per il 2023 altri due spin-off. Il primo, senza titolo, continuerà le storie di Daryl e Carol, i personaggi interpretati da Norman Reedus e Melissa McBride. L'altro, Tales of the Walking Dead, sarà una serie antologica con storie indipendenti tra loro incentrate su personaggi già incontrati nel franchise o del tutto nuovi. A queste si aggiungerà inoltre la serie di film per il grande schermo con protagonista il Rick Grimes di Andrew Lincoln.