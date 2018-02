The Walking Dead 8: In arrivo il primo nudo integrale zombie

Mentre i fan si tormentano per la moria di personaggi storici, la novità che The Walking Dead ha in serbo per loro nei nuovi episodi dell'ottava stagione è il suo primo nudo integrale. Tutto molto eccitante se non fosse che a mostrarsi senza veli sarà... uno zombie!

Ad anticiparlo in un'intervista con Entertainment Weekly è stato il produttore esecutivo e mago del make-up Greg Nicotero. "C'è un episodio nel quale abbiamo il nostro primo camminatore completamente nudo. Non l'abbiamo mai fatto prima" ha detto, senza però precisare se quello dello zombie sarà o meno un nudo frontale, né se si tratterà di un uomo o di una donna, ammesso si possa parlare in questi termini.

Naturalmente, lo zombie nudo non può essere un elemento di distrazione. A pochi giorni dal debutto dei nuovi episodi - in Italia lunedì 26 febbraio alle ore 21:00 su Fox - il dibattito resta con i piedi puntati sulla necessità di eliminare un personaggio fondamentale come Carl, interpretato da Chandler Riggs. Mentre il produttore esecutivo Robert Kirkman ha stuzzicato i fan dicendo che Carl, morso da un camminatore, "non è ancora morto. Potrebbe non morire. Non si sa mai", lo showrunner Scott Gimple, prossimo alla destituzione, ha parlato delle sue scelte creative in un'intervista con TVLine.

A dispetto delle polemiche, Gimple ha detto: "Credevamo molto nella storia, ma è stato piuttosto difficile da affrontare... Pensando al punto in cui si trova lo show e la direzione in cui volevamo che la storia andasse, Carl cercherà di cambiare il mondo anche lasciandolo. E questo avrà un grande impatto su tutto quello che accadrà dopo". Parlando poi della première di metà stagione, Gimple ha detto: "È molto tragica, molto onesta e molto, molto intima sulle ultime ore di Carl".