The Walking Dead: Annunciata la stagione 9 e un nuovo showrunner

La rete americana AMC ha scelto la cornice del TCA press tour invernale per annunciare il rinnovo dello zombie drama The Walking Dead per una nona stagione, in onda dal prossimo autunno.

Nonostante anche nell'ultimo anno The Walking Dead si sia confermata la serie più seguita della tv americana, l'evidente e progressivo calo delle medie d'ascolto (l'ultimo episodio in onda è stato il meno seguito dal 2012), conseguenza anche di alcune scelte creative che hanno infiammato gli animi del pubblico, hanno incoraggiato la produzione a rimuovere Scott Gimple dall'incarico di showrunner, sostituendolo con Angela Kang, sceneggiatrice e co-produttrice esecutiva della serie dal 2011.

Gimple, che continuerà a dare il suo contributo (anche nello spin-off Fear the Walking Dead) nella nuova posizione di capo dei contenuti, è il terzo a lasciare l'incarico di showrunner dopo Glen Mazzara nella terza stagione e Frank Darabont nella prima. Il suo passo indietro è previsto al termine dell'ottava stagione, i cui restanti otto episodi andranno in onda dal 25 febbraio - in Italia dal giorno successivo su Fox.