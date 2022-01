The Walking Dead 11 torna a febbraio: Il teaser trailer della seconda parte della stagione finale

News Serie TV

I nuovi otto episodi in streaming su Disney+ dal 21 febbraio.

Il momento dei saluti si fa un po' più vicino per The Walking Dead. Dopo i primi otto episodi dello scorso autunno, la seconda delle tre parti che stanno andando a comporre l'undicesima e ultima stagione dello zombie drama di successo è attesa in tv, in Italia in streaming su Disney+, dal 21 febbraio. A un mese da questi altri otto episodi, l'americana AMC ne ha diffuso un'anteprima con un lungo teaser trailer.





The Walking Dead 11: Il teaser trailer della Parte 2

"Mattone dopo mattone, isolato dopo isolato, stiamo riportando il mondo a com'era", dice la governatrice del Commonwealth Pamela Milton (interpretata da Laila Robins) nella clip. Il che non è necessariamente una cosa buona, almeno per uno dei sopravvissuti per cui abbiamo fatto il tifo in tutti questi anni. Altrove, Negan (Jeffrey Dean Morgan) sembra suggerire a Maggie (Lauren Cohan) che arriverà un giorno in cui le scelte che farà non saranno poi così diverse da quelle orribili compiute da lui come leader dei Salvatori.

La sinossi ufficiale condivisa dalla rete ci dice nel frattempo che, quando The Walking Dead tornerà con la seconda parte della stagione 11, molti dei nostri eroi staranno affrontando l'imminente inferno di fuoco provocato dall'attacco dei Razziatori, mentre altri staranno combattendo l'ira torrenziale di Madre Natura ad Alexandria. Per tutti, il mondo sembrerà crollare intorno a loro, mentre la vita nel Commonwealth non sarà così idilliaca come appare. Per alcuni, la speranza si rinnoverà. Altri, invece, saranno spinti oltre il punto di non ritorno.